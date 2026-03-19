Real Madrid : La blague avec DiCaprio sur les réseaux sociaux (et c'est très drôle)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

On prend les mêmes et on recommence. Les quarts de finale de la Ligue des champions sont désormais connus. Le Real Madrid a pris le meilleur sur Manchester City mardi soir et attendait la confirmation du Bayern Munich le lendemain qui avait largement surclassé l'Atalanta pendant la première manche des 1/8èmes de finale la semaine dernière. C'est désormais chose faite, inspirant une blague qui fait du bruit sur les réseaux sociaux.

Alors que les hommes d'Alvaro Arbeloa ne partaient pas avec le statut de favoris, ils sont parvenus à inverser la tendance en l'espace de six jours. La semaine dernière, le club aux 15 Ligues des champions recevait le Manchester City de Pep Guardiola au Santiago Bernabeu. Le tout, sans Kylian Mbappé, ni Jude Bellingham ou Rodrygo Goes qui s'est gravement blessé au genou au début du mois de mars. Cependant, un héros du nom de Federico Valverde, milieu de terrain axial, est parvenu à inscrire un triplé qui a permis au Real Madrid (3-0) de se présenter à l'Etihad Stadium avec un avantage concret pour le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions.

When you face Real Madrid in the UCL and it's only the quarter-finals... pic.twitter.com/FLtXh6gOWL — FC Bayern München (@FCBayern) March 18, 2026

Des énièmes retrouvailles entre le Bayern Munich et le Real Madrid en Ligue des champions Mardi soir, le Real Madrid a validé son billet pour les 1/4 de finales de la C1 en prenant une fois de plus le dessus sur Manchester City (2-1), cette fois-ci grâce à un doublé de Vinicius Jr. De par le tableau déjà établi de cette phase à élimination directe de Ligue des champions, on savait qu'en cas de qualification, le Real Madrid allait se frotter à l'Atalanta ou bien au Bayern Munich. Les Bavarois ont étrillé le club de Bergame à l'aller comme au retour (6-1 et 4-1). De quoi proposer une affiche qui occupe une place particulière dans l'histoire de la Ligue des champions puisqu'il y a déjà eu 28 matchs en Ligue des champions entre les deux équipes.