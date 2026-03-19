Real Madrid : La blague avec DiCaprio sur les réseaux sociaux (et c'est très drôle)

On prend les mêmes et on recommence. Les quarts de finale de la Ligue des champions sont désormais connus. Le Real Madrid a pris le meilleur sur Manchester City mardi soir et attendait la confirmation du Bayern Munich le lendemain qui avait largement surclassé l'Atalanta pendant la première manche des 1/8èmes de finale la semaine dernière. C'est désormais chose faite, inspirant une blague qui fait du bruit sur les réseaux sociaux.
Alors que les hommes d'Alvaro Arbeloa ne partaient pas avec le statut de favoris, ils sont parvenus à inverser la tendance en l'espace de six jours. La semaine dernière, le club aux 15 Ligues des champions recevait le Manchester City de Pep Guardiola au Santiago Bernabeu. Le tout, sans Kylian Mbappé, ni Jude Bellingham ou Rodrygo Goes qui s'est gravement blessé au genou au début du mois de mars. Cependant, un héros du nom de Federico Valverde, milieu de terrain axial, est parvenu à inscrire un triplé qui a permis au Real Madrid (3-0) de se présenter à l'Etihad Stadium avec un avantage concret pour le 1/8ème de finale retour de Ligue des champions.
Des énièmes retrouvailles entre le Bayern Munich et le Real Madrid en Ligue des champions
Mardi soir, le Real Madrid a validé son billet pour les 1/4 de finales de la C1 en prenant une fois de plus le dessus sur Manchester City (2-1), cette fois-ci grâce à un doublé de Vinicius Jr. De par le tableau déjà établi de cette phase à élimination directe de Ligue des champions, on savait qu'en cas de qualification, le Real Madrid allait se frotter à l'Atalanta ou bien au Bayern Munich. Les Bavarois ont étrillé le club de Bergame à l'aller comme au retour (6-1 et 4-1). De quoi proposer une affiche qui occupe une place particulière dans l'histoire de la Ligue des champions puisqu'il y a déjà eu 28 matchs en Ligue des champions entre les deux équipes.
«Quand vous affrontez le Real Madrid en Ligue des champions et qu'on n'en est qu'aux quarts de finale»
Lorsque les routes du Real Madrid et du Bayern Munich se sont croisées pour les dernières fois, le club merengue a toujours éliminé les Allemands. Ce fut le cas en 2024, en 2018, en 2017 et en 2014. Dès les quarts de finale de la C1, ils vont donc se rencontrer, ce qui a amusé le community manager du Bayern Munich qui, sur le compte X du club, a utilisé un meme de Leonardo DiCaprio devenu viral pendant la cérémonie des Oscars dimanche dernier à Los Angeles. « Quand vous affrontez le Real Madrid en Ligue des champions et qu'on n'en est qu'aux quarts de finale...».