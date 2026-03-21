PSG : La nouvelle (grosse) inquiétude avant le choc !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions après avoir balayé Chelsea en 8ème, le PSG va retrouver Liverpool. Un adversaire revanchard, après que Paris l’ait éliminé la saison dernière en C1. Si du côté parisien, un absent de taille sera à compter dans les rangs de Luis Enrique, au sein du club anglais, on a vécu une grosse inquiétude ce samedi. Explications.

Des retrouvailles sous couvert de sommet européen. Bourreau de Liverpool la saison dernière en Ligue des Champions, le PSG va retrouver les « Reds » au début du mois d’avril à l’occasion des quarts de finale de la C1. Sauf que désormais, les rôles semblent s’être inversés, avec un PSG plutôt favori pour la qualification, et un Liverpool en tant qu’outsider. Quoi qu’il en soit, Luis Enrique, lui a tenu à saluer Arne Slot qui n’avait pas tari d’éloges à son égard.

Ekitike is walking off injured and it looks like he can’t continue 😳pic.twitter.com/1tOJiITNrI — FCBGavi (@tculer4) March 21, 2026

Le PSG va retrouver Liverpool en C1 « Quand Liverpool était la meilleure d’équipe d’Europe à ce moment de la compétition, je me souviens qu’Arne Slot parlait très bien du PSG, comme personne ne le faisait. C’était très positif pour nous, un beau souvenir. On va jouer ce quart de finale, d’abord chez nous puis chez eux. Maintenant, c’est un classique », a ainsi confié Luis Enrique en conférence de presse ce vendredi. Épatant face à Chelsea, Bradley Barcola lui, ne sera pas disponible pour ces quarts de finale.