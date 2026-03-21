«Je serai absent pour un moment…» : Un coup dur est annoncé, la nouvelle qui change tout pour le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Après avoir balayé Chelsea en 8ème de finale, le PSG va retrouver un vieil ennemi en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le club parisien sera opposé à Liverpool au début du mois d’avril, dans un véritable choc. Néanmoins, une nouvelle peu rassurante concernant un joueur est parvenue ce samedi. Explications.

Le PSG a été rapidement fixé. Tombeur de Chelsea en 8ème de finale de la Ligue des Champions, le club de la capitale devra disposer de Liverpool afin d’accéder pour la troisième saison consécutive au dernier carré de la C1. Cet adversaire, Paris le connaît bien après une double confrontation épique et victorieuse la saison précédente.

🏥 Alisson Becker sur Instagram :



"Malheureusement je serai absent pour un moment. Je travaille déjà dur pour revenir plus fort ! Merci pour votre soutien !"



On rappelle que le match contre le PSG se jouera dans moins de 3 semaines ⏳ pic.twitter.com/soeMf2uEkX — Canal Supporters (@CanalSupporters) March 21, 2026

Alisson avait dégoûté le PSG Au match aller, malgré une immense domination, le PSG avait chuté au Parc des Princes, butant sur un Alisson Becker auteur d’un match exceptionnel. A l’issue de la rencontre, le gardien brésilien n’avait pas hésité à évoquer sa prestation comme la meilleure de toute sa carrière : « C’était probablement le match de ma vie. Le manager nous disait à quel point il serait difficile de jouer contre le PSG, à quel point ils sont bons avec le ballon et que nous devrions être prêts à souffrir. Nous savions ce qui nous attendait. Nous avons travaillé dur. Nous avons laissé passer beaucoup d’occasions, parfois en un contre un, mais le plus important, c’est que quelqu’un fasse réfléchir un peu plus le joueur qui a l’occasion », confiait ainsi le gardien de Liverpool.