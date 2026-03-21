Un joueur du PSG le fait paniquer, «je suis plutôt inquiet»

Vainqueur de Chelsea avec maîtrise, le PSG continue sa route en Ligue des champions et affrontera Liverpool en quarts de finale. Cette saison, le club de la capitale a montré quelques difficultés, surtout au niveau physique, et certains observateurs n'ont pas été rassurés. Malgré sa belle victoire face à Chelsea, certains ne le sont toujours pas...
Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG a marqué l'histoire mais a dû se replonger très vite vers une nouvelle saison. L'objectif est simple : réaliser le même exploit. Mais depuis le début de la saison, le PSG a vu beaucoup de joueurs passer par l'infirmerie et de nombreux problèmes ont été dénoncés en défense notamment. Pour Denis Charvet, l'inquiétude est toujours de mise.
Le PSG prêt pour défier Liverpool ?
En quarts de finale, le PSG défiera donc Liverpool, un adversaire que le club connaît bien puisque les Anglais s'étaient dressés sur la route des Parisiens l'an dernier en Ligue des champions. A l'époque, le PSG avait répondu présent pour finir par s'imposer aux tirs au but en huitièmes de finale, une confrontation durant laquelle Gianluigi Donnarumma avait répondu présent. Son successeur du moment, Matvey Safonov, ne présente pas les mêmes garanties.
Safonov, le bon pari du PSG ?
L'été dernier, le PSG a choisi de se séparer de Gianluigi Donnarumma pour recruter Lucas Chevalier. Finalement, c'est Matvey Safonov qui a récupéré la place de titulaire en ce moment, non sans donner la plus grande des assurances. « Je suis plutôt inquiet par rapport à la défense. Cette équipe-là ne passera pas Liverpool s’il y a encore des erreurs de défense comme on a vu. Est-ce que Safonov vous rassure sur les sorties de balles ? Il n’y en a aucune où il te rassurer » déclare Denis Charvet dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.