Un joueur du PSG le fait paniquer, «je suis plutôt inquiet»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de Chelsea avec maîtrise, le PSG continue sa route en Ligue des champions et affrontera Liverpool en quarts de finale. Cette saison, le club de la capitale a montré quelques difficultés, surtout au niveau physique, et certains observateurs n'ont pas été rassurés. Malgré sa belle victoire face à Chelsea, certains ne le sont toujours pas...

Vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, le PSG a marqué l'histoire mais a dû se replonger très vite vers une nouvelle saison. L'objectif est simple : réaliser le même exploit. Mais depuis le début de la saison, le PSG a vu beaucoup de joueurs passer par l'infirmerie et de nombreux problèmes ont été dénoncés en défense notamment. Pour Denis Charvet, l'inquiétude est toujours de mise.

Mercato - PSG : Après Vitinha et João Neves, il va (enfin) ramener un nouveau crack à Paris ? https://t.co/yLKWPEqp14 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Le PSG prêt pour défier Liverpool ? En quarts de finale, le PSG défiera donc Liverpool, un adversaire que le club connaît bien puisque les Anglais s'étaient dressés sur la route des Parisiens l'an dernier en Ligue des champions. A l'époque, le PSG avait répondu présent pour finir par s'imposer aux tirs au but en huitièmes de finale, une confrontation durant laquelle Gianluigi Donnarumma avait répondu présent. Son successeur du moment, Matvey Safonov, ne présente pas les mêmes garanties.