Mercato - PSG : Fin de carrière pour une légende du club, son remplaçant arrive ?

Alexis Brunet

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien se montrer très actif. Après deux saisons très intenses, le club de la capitale aura besoin de régénérer son effectif et certains secteurs ont déjà été identifiés comme étant à renforcer. Pour anticiper la fin de carrière d’une légende parisienne, un jeune joueur a été ciblé.

Malgré une saison dernière très éprouvante, le PSG avait fait le choix de ne pas remodeler considérablement son effectif lors du mercato estival. Le club de la capitale avait mis la main sur un seul joueur de champ en la personne d’Illia Zabarnyi, ainsi que sur deux gardiens de but : Renato Marin et Lucas Chevalier. Un recrutement qui ne s’est pas avéré très réussi, car l’Ukrainien peine à s’imposer à Paris et le Français a été relégué au rang de numéro deux, derrière Matvey Safonov.

INFO @MediaFootInside : Le PSG toujours sur la piste d'Antonio Silva (Benfica)https://t.co/5HYdiVMXK2 — MediaFoot (@MediaFootInside) March 21, 2026

Le PSG veut anticiper la fin de carrière d’une légende Cet hiver, le PSG s’est quelque peu rattrapé avec le recrutement de Dro Fernandez, mais ce n’est pas suffisant. D’après RMC Sport, le champion de France aurait d’ailleurs à cœur de faire un grand mercato estival et plusieurs joueurs importants pourraient arriver. Selon Média Foot, le club de la capitale chercherait en priorité à anticiper la fin de carrière de Marquinhos qui est âgé de 31 ans actuellement (il en aura 32 le 14 mai). Le Brésilien ne sera pas éternel, d’autant plus que depuis de nombreux mois des rumeurs évoquant un départ en Arabie saoudite fleurissent.