Gros soulagement à l'étranger, le retrouvailles avec le PSG vont bien avoir lieu !

La fin de saison du PSG s’annonce palpitante. Le club de la capitale est au coude à coude avec le RC Lens en Ligue 1 et pour ce qui est de la Ligue des champions, les Parisiens sont qualifiés pour les quarts de finale et une double confrontation qui se profile face à Liverpool. Des retrouvailles devraient d’ailleurs avoir lieu, même si on a cru un moment que cela ne serait pas possible.
Mardi soir, le PSG a fait le travail et de quelle manière. Opposée à Chelsea en huitième de finale retour de Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique s’est imposée 3-0 grâce à des réalisations de Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu. Un résultat d’autant plus impressionnant qu’à l’aller les Parisiens s’étaient imposés 5-2 sur la pelouse du Parc des princes.
Un quart de finale contre Liverpool
Qualifié pour les quarts de finale, le PSG fera son retour en Angleterre. Après Chelsea, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont hérité de Liverpool, qui s’est de son côté défait avec un peu plus de mal de Galatasaray. La rencontre aller aura lieu le 8 avril au Parc des princes et le retour se déroulera le 14 avril à Anfield. Les Parisiens devront se méfier des Reds qui essayeront de prendre leur revanche après leur élimination en huitièmes de finale la saison dernière par le champion de France.
Ekitike s’est blessé, mais il devrait être apte pour le PSG
Le match entre le PSG et Liverpool donnera lieu à une revanche, mais également à des retrouvailles. Le club de la capitale croisera la route de Hugo Ekitike, qui fait le bonheur du club anglais cette saison. Toutefois, ces retrouvailles auraient pu être gâchées, car ce samedi le Français est sorti sur blessure dès la 8ème minute lors de la rencontre face à Brighton (défaite 2-1 des Reds). D’après les informations de Foot Mercato, l’ancien Parisien aurait été victime d’une grosse béquille à la cuisse et il devrait rapidement passer des examens complémentaires, mais il devrait être apte le 8 avril prochain.