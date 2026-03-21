Gros soulagement à l'étranger, le retrouvailles avec le PSG vont bien avoir lieu !

Alexis Brunet

La fin de saison du PSG s’annonce palpitante. Le club de la capitale est au coude à coude avec le RC Lens en Ligue 1 et pour ce qui est de la Ligue des champions, les Parisiens sont qualifiés pour les quarts de finale et une double confrontation qui se profile face à Liverpool. Des retrouvailles devraient d’ailleurs avoir lieu, même si on a cru un moment que cela ne serait pas possible.

Mardi soir, le PSG a fait le travail et de quelle manière. Opposée à Chelsea en huitième de finale retour de Ligue des champions, l’équipe de Luis Enrique s’est imposée 3-0 grâce à des réalisations de Bradley Barcola, Khvicha Kvaratskhelia et Senny Mayulu. Un résultat d’autant plus impressionnant qu’à l’aller les Parisiens s’étaient imposés 5-2 sur la pelouse du Parc des princes.

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Il est enthousiasme à l'annonce du quart de finale de Ligue des Champions face à son ancien club. 🫡



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Un quart de finale contre Liverpool Qualifié pour les quarts de finale, le PSG fera son retour en Angleterre. Après Chelsea, les coéquipiers d’Ousmane Dembélé ont hérité de Liverpool, qui s’est de son côté défait avec un peu plus de mal de Galatasaray. La rencontre aller aura lieu le 8 avril au Parc des princes et le retour se déroulera le 14 avril à Anfield. Les Parisiens devront se méfier des Reds qui essayeront de prendre leur revanche après leur élimination en huitièmes de finale la saison dernière par le champion de France.