Mercato : Il a refusé son transfert à l’OM pour faire la CAN, «ça ne se fait pas»

La Coupe d'Afrique des Nations pose parfois des problèmes aux clubs en ce qui concerne le mercato. En effet, la compétition est placée au milieu de la saison pendant une bonne partie du mercato hivernal et certains joueurs africains sont parfois lésés. Un ancien joueur raconte comment un transfert à l'OM lui est passé sous le nez à cause d'un dilemme.
Parfois pas prise au sérieux par les clubs européens, la CAN est un rendez-vous incontournable pour les joueurs africains qui veulent briller sur leur continent. Mais dans l'histoire, certains joueurs n'ont pas pu valider un transfert parce qu'ils voulaient disputer cette compétition. Emerse Faé, ancien international ivoirien, raconte son expérience avec l'OM.
Transfert avorté à l'OM à cause de la CAN
Ces dernières années, L'Equipe invite régulièrement des anciens joueurs à venir se livrer sur leur carrière en racontant notamment un transfert qui n'était pas loin de se faire. Emerse Faé, actuel sélectionneur de la Côte d'Ivoire, se souvient d'une arrivée à l'OM qui aurait pu se faire s'il n'avait pas décidé de rester fidèle à sa sélection. « Un transfert qui aurait pu se faire ? À l'OM. Quand je suis à Nantes. José (Anigo) m'appelle et me dit : "Écoute, on est intéressés, on veut te faire venir, mais il faut que la sélection, tu la mettes un peu entre parenthèses". Parce qu'il y avait la CAN. Moi, je dis non, ça ne se fait pas » explique-t-il.
L'OM ne valide pas le transfert
Ancien milieu de terrain à Nantes où il a commencé sa carrière en 2003, Emerse Faé finit par prendre la direction de Reading en Angleterre en 2007 à la place de l'OM, avant de revenir en France à Nice assez rapidement. Finalement, l'OM ne l'a pas choisi pour son effectif. « On était pas mal de milieux dans la short list. Et finalement, ils ont pris Benoît Cheyrou (en 2007) » ajoute-t-il.