Mercato : Il a refusé son transfert à l’OM pour faire la CAN, «ça ne se fait pas»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La Coupe d'Afrique des Nations pose parfois des problèmes aux clubs en ce qui concerne le mercato. En effet, la compétition est placée au milieu de la saison pendant une bonne partie du mercato hivernal et certains joueurs africains sont parfois lésés. Un ancien joueur raconte comment un transfert à l'OM lui est passé sous le nez à cause d'un dilemme.

Parfois pas prise au sérieux par les clubs européens, la CAN est un rendez-vous incontournable pour les joueurs africains qui veulent briller sur leur continent. Mais dans l'histoire, certains joueurs n'ont pas pu valider un transfert parce qu'ils voulaient disputer cette compétition. Emerse Faé, ancien international ivoirien, raconte son expérience avec l'OM.

Un renfort inattendu pour aider l’OM ? Habib Beye a déjà craqué ! https://t.co/5NMoOMduPq — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Transfert avorté à l'OM à cause de la CAN Ces dernières années, L'Equipe invite régulièrement des anciens joueurs à venir se livrer sur leur carrière en racontant notamment un transfert qui n'était pas loin de se faire. Emerse Faé, actuel sélectionneur de la Côte d'Ivoire, se souvient d'une arrivée à l'OM qui aurait pu se faire s'il n'avait pas décidé de rester fidèle à sa sélection. « Un transfert qui aurait pu se faire ? À l'OM. Quand je suis à Nantes. José (Anigo) m'appelle et me dit : "Écoute, on est intéressés, on veut te faire venir, mais il faut que la sélection, tu la mettes un peu entre parenthèses". Parce qu'il y avait la CAN. Moi, je dis non, ça ne se fait pas » explique-t-il.