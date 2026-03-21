Mercato - L’OM a tenté cette légende du PSG : Voilà pourquoi le transfert ne s’est pas fait

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis des décennies, la rivalité entre le PSG et l'OM fait rage dans le paysage footballistique français. Pourtant, il y a de nombreux joueurs qui ont porté le maillot des deux clubs à un moment dans leur carrière professionnelle. Cela n'a pas été le cas de légende parisienne, dont la carrière aurait pu prendre un tournant complètement différent.

Ancein international français, Bernard Lama a marqué les esprits en disputant plus de 200 matches sous les couleurs du PSG dans sa carrière. Formé à Lille, il avait l'occasion de prendre une trajectoire totalement différente en rejoignant l'OM à la place du club de la capitale. Il est revenu sur cette décision en 2019 pour Virage.

Mercato - PSG : L’OM en rêvait, il prépare son transfert à Paris ? https://t.co/VGjebmtlx2 — le10sport (@le10sport) March 16, 2026

Bernard Lama a marqué les esprits à Paris Passé par le PSG entre 1992 et 1997, Bernard Lama a dû d'abord montrer qu'il méritait sa place, lui qui a réalisé une belle saison au RC Lens avant. « J’ai joué à Lille, à Metz et je voulais finir par jouer dans un grand club. Et le PSG en faisait partie. Le pré-contrat avec le PSG ? Oui car c’était signé mais sous réserve d’être performant à Lens où j’ai passé un an avant d’arriver officiellement à Paris. Et à Lens j’ai fait le boulot » confie-t-il à Virage en 2019. L'occasion de signer à l'OM s'était pourtant présentée.