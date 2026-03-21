Transfert manqué à l'OM : L'échec révélé des mois après, «ils avaient finalisé son achat...»

Lorsque Pablo Longoria était encore à la présidence, chaque session de mercato était un énorme chamboulement. Cela a été le cas l'été dernier avec une douzaine de nouveaux joueurs qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille, mais surtout des départs très importants à la toute fin du mois d'aout... qui font encore beaucoup parler.
La stabilité n'est pas vraiment la spécialité à Marseille. Depuis plusieurs années déjà, on assiste à un mouvement perpétuel de joueurs, avec certains qui font d'ailleurs un passage tellement rapide qu'on peine à se souvenirs qu'ils ont porté les couleurs de l’OM. Mais pour certains, ce sont surtout les circonstances autour du départ qui ont marqué les mémoires.
Rowe poussé vers Bologna...
C'est le cas de Jonathan Rowe, qui n'aura joué que 31 rencontres toutes compétitions confondues avec le club marseillais, marquant 3 buts. L'international anglais U21 semblait prometteur, mais la décision a été prise de le vendre après une bagarre dans le vestiaire désormais devenu célèbre, avec un certain Adrien Rabiot. Poussé vers la sortie il a finalement signé à Bologna, avec le Français qui a également été placé sur la liste des transferts et a quitté l’OM pour se relancer à l’AC Milan.
Alors qu'il avait un accord avec la Roma !
Pourtant, l'ailier de 22 ans aurait pu avoir une toute autre trajectoire ! Tout récemment, il a en effet permis à son équipe de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa en battant l’AS Roma... club pour lequel il aurait pu jouer ! « A un certain moment, la Roma avait finalisé l'acquisition de Rowe… » a révélé l’agent de joueurs Vincenzo Morabito, d’après le journaliste Nicolo Schira. Et le Giallorossi peuvent s’en mordre les doigts, puisque Jonathan Rowe est l’une des belles surprises de cette saison en Serie A avec 5 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues.