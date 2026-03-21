Transfert manqué à l'OM : L'échec révélé des mois après, «ils avaient finalisé son achat...»

Axel Cornic

Lorsque Pablo Longoria était encore à la présidence, chaque session de mercato était un énorme chamboulement. Cela a été le cas l'été dernier avec une douzaine de nouveaux joueurs qui sont arrivés à l'Olympique de Marseille, mais surtout des départs très importants à la toute fin du mois d'aout... qui font encore beaucoup parler.

La stabilité n'est pas vraiment la spécialité à Marseille. Depuis plusieurs années déjà, on assiste à un mouvement perpétuel de joueurs, avec certains qui font d'ailleurs un passage tellement rapide qu'on peine à se souvenirs qu'ils ont porté les couleurs de l’OM. Mais pour certains, ce sont surtout les circonstances autour du départ qui ont marqué les mémoires.

Mercato - OM : Un nouveau buteur annoncé pour Habib Beye, mais il y a déjà un problème ! https://t.co/sRVuToGAWY — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Rowe poussé vers Bologna... C'est le cas de Jonathan Rowe, qui n'aura joué que 31 rencontres toutes compétitions confondues avec le club marseillais, marquant 3 buts. L'international anglais U21 semblait prometteur, mais la décision a été prise de le vendre après une bagarre dans le vestiaire désormais devenu célèbre, avec un certain Adrien Rabiot. Poussé vers la sortie il a finalement signé à Bologna, avec le Français qui a également été placé sur la liste des transferts et a quitté l’OM pour se relancer à l’AC Milan.