Mercato - OM : C'est réglé pour Habib Beye, il l'annonce sur RMC !

Après le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a décidé de miser sur Habib Beye qui connaît parfaitement le club pour y avoir évolué durant quatre saisons. Cependant, difficile de savoir si l'ancien coach du Red Star poursuivra sa mission la saison prochaine bien que sur RMC, on semble déjà avoir une idée.
Après un mois de janvier catastrophique marqué par l'élimination en Ligue des champions ou encore la déroute contre le PSG en Ligue 1, l'OM a décidé de changer d'entraîneur en se séparant de Roberto De Zerbi. Pour le remplacer, les Marseillais n'ont pas attendu longtemps puisque c'est Habib Beye, fraîchement démis de ses fonctions à Rennes, qui a été choisi. L'ancien joueur de l'OM s'est alors vu fixer deux objectifs à savoir remporter la Coupe de France et termine sur le podium du championnat. Le premier est déjà raté puisque Toulouse a battu l'OM en quart de finale, mais le second est tout à fait possible. Il sera alors temps de se poser la question concernant l'avenir d'Habib Beye. Mais pour Eric Di Meco, aucune raison de changer.
Di Meco annonce Beye à l'OM la saison prochaine
« Si tu prends un entraîneur en cours de saison comme Habib Beye, si tout se passe bien, c’est pour lui laisser une année supplémentaire pour prouver ce qu’il vaut. Parce que si c’est pour faire le pompier de service sur les 4 derniers mois, tu prends un habitué », confie-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.
«Si tu prends un Habib Beye qui a de grandes ambitions, tu continues avec lui»
« Si tu prends un Habib Beye qui a de grandes ambitions, tu continues avec lui. Il a la fraîcheur et le profil : ancien joueur marseillais, jeune entraîneur, qui a envie de performer et d’entraîner des grands clubs. Si tu mises sur lui, c’est que tu vas lui donner sa chance s’il réussit sur les cinq mois qui viennent », ajoute Eric Di Meco.