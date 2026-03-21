Mercato - OM : C'est réglé pour Habib Beye, il l'annonce sur RMC !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après le départ de Roberto De Zerbi, l'OM a décidé de miser sur Habib Beye qui connaît parfaitement le club pour y avoir évolué durant quatre saisons. Cependant, difficile de savoir si l'ancien coach du Red Star poursuivra sa mission la saison prochaine bien que sur RMC, on semble déjà avoir une idée.

Après un mois de janvier catastrophique marqué par l'élimination en Ligue des champions ou encore la déroute contre le PSG en Ligue 1, l'OM a décidé de changer d'entraîneur en se séparant de Roberto De Zerbi. Pour le remplacer, les Marseillais n'ont pas attendu longtemps puisque c'est Habib Beye, fraîchement démis de ses fonctions à Rennes, qui a été choisi. L'ancien joueur de l'OM s'est alors vu fixer deux objectifs à savoir remporter la Coupe de France et termine sur le podium du championnat. Le premier est déjà raté puisque Toulouse a battu l'OM en quart de finale, mais le second est tout à fait possible. Il sera alors temps de se poser la question concernant l'avenir d'Habib Beye. Mais pour Eric Di Meco, aucune raison de changer.

🗣💬 Habib Beye : "Si vous n'êtes pas capable de vivre ça ici, ne venez pas ici. L'OM est comme ça et c'est ce qui amène la passion, parfois ce feu aussi, mais qui est nécessaire à ce qu'on soit performants. On doit donner aux supporters ce qu'ils veulent voir" pic.twitter.com/080eRCkmRw — RMC Sport (@RMCsport) March 12, 2026

Di Meco annonce Beye à l'OM la saison prochaine « Si tu prends un entraîneur en cours de saison comme Habib Beye, si tout se passe bien, c’est pour lui laisser une année supplémentaire pour prouver ce qu’il vaut. Parce que si c’est pour faire le pompier de service sur les 4 derniers mois, tu prends un habitué », confie-t-il au micro du Super Moscato Show sur RMC avant de poursuivre.