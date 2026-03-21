Mercato - OM : Son départ en fin de saison est confirmé devant les supporters !

Amadou Diawara

Présent depuis huit ans à l'OM, ce dirigeant a été promu au mois de février. Toutefois, il n'exercera pas cette nouvelle fonction pendant longtemps. En effet, ce membre de l'organigramme de l'OM a fait savoir aux supporters ce samedi qu'il allait être remplacé par Frank McCourt à l'issue de cette saison.

Alors que la saison 2025-2026 de l'OM était en dents de scie, Frank McCourt a lancé une révolution au sein de son organigramme. Si Roberto De Zerbi a été remplacé par Habib Beye sur le banc marseillais, Pablo Longoria a également quitté son poste de président. Et c'est Alban Juster qui a repris son poste.

Mercato - OM : C'est réglé pour Habib Beye, il l'annonce sur RMC ! https://t.co/eVScDVPUjG — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Nommé président de l'OM, Alban Juster est en intérim « L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Alban Juster en qualité de Président du Directoire. Cette décision a été prise par le Conseil de Surveillance, conformément aux statuts du club. Elle s’inscrit dans le cadre d’une organisation intérimaire, le temps d’engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d’un nouveau Président du Directoire. Le Directoire du club est désormais composé d’Alban Juster, Alessandro Antonello et Benjamin Arnaud, ce dernier ayant été nommé en qualité de membre du Directoire. Présent au sein de l’Olympique de Marseille depuis huit ans, Alban Juster exerçait jusqu’à présent les fonctions de Directeur Général Finance & Compliance au sein du club. Benjamin Arnaud, présent au sein du club depuis 7 ans, exerce les fonctions de secrétaire général. Cette organisation permet d’assurer la continuité administrative, financière et opérationnelle de l’Olympique de Marseille. Le club poursuit ainsi l’ensemble de ses activités et de ses priorités sportives et économiques », a communiqué l'OM sur son site officiel le 28 février.