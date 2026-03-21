Mercato - OM : En concurrence avec un géant européen, Marseille a un avantage pour ce transfert !

Alexis Brunet

Comme c’est souvent le cas, l’OM devrait se montrer actif lors du prochain mercato estival. Le club phocéen est d’ailleurs en concurrence avec un géant européen pour un jeune joueur et il pourrait bien débarquer à Marseille. En effet, le club phocéen aurait un gros avantage pour boucler ce transfert. Explications.

Cette saison, l’OM a encore connu bien des difficultés. Le club phocéen a traversé une grosse crise, notamment due à l’élimination surprise en Ligue des champions. Par la suite, c’est Roberto De Zerbi qui a décidé de s’en aller, laissant Marseille sans entraîneur. L’Italien a rapidement été imité par Pablo Longoria qui a quitté son poste de président. Alban Juster est arrivé pour le remplacer et pour succéder à l’ancien coach de Brighton, c’est Habib Beye qui a été choisi.

«Mais tu as bu ou quoi ?» : Un joueur rappelé à l’ordre... à cause de l’OM ! https://t.co/e3vF7ImTQF — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Encore du changement à l’OM cet été ? Une agitation qui ne devrait pas s’arrêter dans les prochains mois. En effet, Medhi Benatia devrait lui aussi s’en aller, mais au-delà de cela le mercato estival va pointer le bout de son nez et Habib Beye aura sans doute à cœur de s’appuyer sur des joueurs qu’il a choisis L’ancien coach de Rennes va également devoir trancher par rapport à certains anciens éléments, qui pourraient bien faire leur retour.