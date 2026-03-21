Mercato - PSG : Cette star ne voulait pas signer à Paris, les confidences sur son calvaire !

Lors de l'été 2021, cette star s'est engagée en faveur du PSG à contre-coeur. Durant son séjour à Paris, elle était au plus mal. Ayant quitté l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi il y a quelques années, cette vedette a expliqué en quoi son séjour dans la capitale avait été difficile à vivre.

«Je ne me sentais pas bien dans ma peau»

« À Barcelone, tu as dit que tu étais heureux ; à Paris, la dernière fois qu’on s’est vus, tu ne nous as pas vraiment dit ça. Maintenant, on dirait que tu as retrouvé la joie que t’apportent tes résultats. On aurait dit que Paris était un enfer, alors que ce n'était pas le cas. Quand je dis que je ne me suis pas senti bien, c'est parce que je n'étais pas à l'aise avec ce que je faisais et ce que j'aime faire, à savoir jouer au foot, le quotidien, les entraînements, les matchs, mais parce que je ne me sentais pas bien dans ma peau. Mais après, en vérité, nous avons vécu une très bonne expérience en famille, la ville est spectaculaire, nous en avons profité. C'était la première fois que nous quittions Barcelone et tout était nouveau pour nous, c'est pourquoi cela a été très difficile aussi, car ce n'était pas une blessure, mais ça s'est passé comme ça. Mais en vérité, je ne me sentais pas bien au quotidien avec ce que j'aime faire. Et ici, oui, nous allons bien, nous profitons de la ville, du quotidien. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est une vie très similaire à celle que j'avais à Castelldefels, avec le club à proximité, l'école des enfants tout près aussi, tout à portée de main, c'est pratique. On vit loin de la ville, parce que, franchement, Miami est magnifique, mais au niveau de la circulation, c'est pénible », a expliqué Lionel Messi.