Messi avec Yamal : «Cela n'a pas été possible», tout est annulé à cause de la guerre !

Lionel Messi et Lamine Yamal devaient se retrouver le 27 mars. Toutefois, leur rendez-vous a été annulé à cause du conflit au Moyen-Orient. Reste à savoir si les deux stars auront une nouvelle occasion d'être ensemble avant la fin de carrière de la Pulga, qui a déjà fêté ses 38 ans au mois de juin.
Le 27 mars, Lionel Messi et Lamine Yamal devaient se retrouver au Qatar. En effet, les deux vedettes avaient rendez-vous pour se disputer la Finalissima. Vainqueur de la Coupe du Monde 2022, l'Argentine devait se frotter à l'Espagne - championne d'Europe en titre - pour un nouveau trophée de prestige. Toutefois, le conflit au Moyen-Orient a contraint l'UEFA à annuler cet événement.
La Finalissima est annulée
Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis de la Fuente a fait part de ses regrets. « Je voulais y participer, pour de nombreuses raisons : disputer une finale, avoir la chance de remporter un titre, affronter l'Argentine. Et tout comme moi, la Fédération espagnole a toujours été favorable à la tenue de ce match. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier la Fédération pour l'énorme travail qu'elle a accompli afin d'essayer, par tous les moyens possibles, de faire en sorte que ce match ait lieu », a confié le sélectionneur de l'Espagne, avant d'en rajouter une couche.
Messi ne va pas affronter Yamal au Qatar
« Je tiens également à souligner tout le travail qui a été nécessaire pour organiser les deux matches que nous allons désormais disputer contre la Serbie et l'Égypte. Deux matches vraiment formidables. Bravo pour ce travail, ce professionnalisme et tous les efforts déployés pour que cela se réalise. Malheureusement, cela n'a pas été possible, mais cela n'a certainement rien à voir avec l'engagement, les efforts et la volonté dont ont fait preuve la Fédération espagnole de football et l'ensemble du staff technique », a conclu Luis de la Fuente.