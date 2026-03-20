Messi avec Yamal : «Cela n'a pas été possible», tout est annulé à cause de la guerre !

Amadou Diawara

Lionel Messi et Lamine Yamal devaient se retrouver le 27 mars. Toutefois, leur rendez-vous a été annulé à cause du conflit au Moyen-Orient. Reste à savoir si les deux stars auront une nouvelle occasion d'être ensemble avant la fin de carrière de la Pulga, qui a déjà fêté ses 38 ans au mois de juin.

Le 27 mars, Lionel Messi et Lamine Yamal devaient se retrouver au Qatar. En effet, les deux vedettes avaient rendez-vous pour se disputer la Finalissima. Vainqueur de la Coupe du Monde 2022, l'Argentine devait se frotter à l'Espagne - championne d'Europe en titre - pour un nouveau trophée de prestige. Toutefois, le conflit au Moyen-Orient a contraint l'UEFA à annuler cet événement.

It is with great disappointment that we confirm the cancellation of the 2026 Finalissima, due to circumstances and scheduling constraints that made the match impossible to reschedule.



👇Read more here: https://t.co/NWDLNDJnpw — UEFA (@UEFA) March 15, 2026

La Finalissima est annulée Présent en conférence de presse ce vendredi, Luis de la Fuente a fait part de ses regrets. « Je voulais y participer, pour de nombreuses raisons : disputer une finale, avoir la chance de remporter un titre, affronter l'Argentine. Et tout comme moi, la Fédération espagnole a toujours été favorable à la tenue de ce match. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier la Fédération pour l'énorme travail qu'elle a accompli afin d'essayer, par tous les moyens possibles, de faire en sorte que ce match ait lieu », a confié le sélectionneur de l'Espagne, avant d'en rajouter une couche.