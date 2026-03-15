Lionel Messi et Lamine Yamal : L’humiliation qui ne passe pas…

Étant parti au PSG à l’été 2021, Lionel Messi n’a jamais eu l’occasion de jouer avec Lamine Yamal au FC Barcelone, mais les deux hommes devaient être réunis le temps d’un match, finalement annulé. Une annulation dans laquelle Lionel Messi aurait eu un rôle, notamment à cause d’une humiliation subie il y a plusieurs années.
On ne verra finalement pas Lionel Messi et Lamine Yamal face à face. Avec leur sélection respective, l’Argentin et l’Espagnol devaient s’affronter le 27 mars prochain au Qatar, où devait avoir lieu la Finalissima, opposant le vainqueur de la Copa América et de l’Euro 2024. Comme indiqué par l’UEFA dans un communiqué ce dimanche, elle n’aura pas lieu, en raison de la guerre au Moyen-Orient et l’impossibilité de trouver un autre lieu.
Scaloni et Messi à l’origine de l’échec du report de la Finalissima ?
« La première option consistait à organiser le match au stade Santiago Bernabéu de Madrid à la date initialement prévue, avec une répartition 50/50 des supporters dans les tribunes. Cela aurait offert un cadre de classe mondiale, à la hauteur d’un événement aussi prestigieux, mais l’Argentine a refusé », a expliqué l’UEFA. « La deuxième consistait à organiser la Finalissima en deux manches : l’une au Santiago Bernabéu le 27 mars et l’autre à Buenos Aires pendant une fenêtre internationale avant l’UEFA EURO et la Copa América 2028, avec là encore une répartition des supporters à parts égales pour le match à Madrid. Cette option a également été rejetée. »
Une défaite face à l’Espagne encore en travers de la gorge
D’après les informations du journaliste Ben Jacobs, si la Finalissima a été annulée, c’est en grande partie à cause de l’Argentine. En effet, Lionel Scaloni, ainsi que Lionel Messi, auraient tous les deux refusé les solutions de secours proposées par l’UEFA. Une des raisons serait leur défaite face à l’Espagne (6-1) juste avant la Coupe du monde 2018, au cours de laquelle ils avaient été éliminés par l’équipe de France en huitièmes de finale (4-3). Ils estimeraient que cette défaite avait eu des répercussions négatives sur leur compétition. Afin de ne pas perturber la préparation du Mondial 2026, Lionel Scaloni et Lionel Messi se seraient donc opposés au report de la Finalissima. Reste à savoir si l’Argentine et la Roja finiront par se retrouver cet été aux États-Unis.