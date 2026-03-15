Lionel Messi et Lamine Yamal : L’humiliation qui ne passe pas…

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Étant parti au PSG à l’été 2021, Lionel Messi n’a jamais eu l’occasion de jouer avec Lamine Yamal au FC Barcelone, mais les deux hommes devaient être réunis le temps d’un match, finalement annulé. Une annulation dans laquelle Lionel Messi aurait eu un rôle, notamment à cause d’une humiliation subie il y a plusieurs années.

On ne verra finalement pas Lionel Messi et Lamine Yamal face à face. Avec leur sélection respective, l’Argentin et l’Espagnol devaient s’affronter le 27 mars prochain au Qatar, où devait avoir lieu la Finalissima, opposant le vainqueur de la Copa América et de l’Euro 2024. Comme indiqué par l’UEFA dans un communiqué ce dimanche, elle n’aura pas lieu, en raison de la guerre au Moyen-Orient et l’impossibilité de trouver un autre lieu.

Argentina coach Lionel Scaloni refused to play the game. Sources also claim Lionel Messi was also against the contingency plans UEFA proposed.



Argentina lost 6-1 to Spain just before the 2018 World Cup and the coaching staff felt that defeat affected their tournament. They… https://t.co/3VpNEEbzwN — Ben Jacobs (@JacobsBen) March 15, 2026

Scaloni et Messi à l’origine de l’échec du report de la Finalissima ? « La première option consistait à organiser le match au stade Santiago Bernabéu de Madrid à la date initialement prévue, avec une répartition 50/50 des supporters dans les tribunes. Cela aurait offert un cadre de classe mondiale, à la hauteur d’un événement aussi prestigieux, mais l’Argentine a refusé », a expliqué l’UEFA. « La deuxième consistait à organiser la Finalissima en deux manches : l’une au Santiago Bernabéu le 27 mars et l’autre à Buenos Aires pendant une fenêtre internationale avant l’UEFA EURO et la Copa América 2028, avec là encore une répartition des supporters à parts égales pour le match à Madrid. Cette option a également été rejetée. »