Messi et Yamal réunis : Négociations tendues, elle menace de tout annuler avec cette ultime proposition ?

Déjà considéré parmi les meilleurs joueurs du monde, Lamine Yamal a terminé 2ème du Ballon d'Or l'année dernière derrière Ousmane Dembélé. Le jeune Espagnol crève l'écran et les supporters de football ont l'occasion de le voir évoluer face à Lionel Messi le temps d'un match. Mais pas sûr que cette rencontre finisse par voir le jour...
Ils ne font pas du tout de la même génération mais font rêver de jeunes enfants chacun à leur manière. Lionel Messi, 38 ans, n'a toujours pas terminé sa carrière et il joue encore à un niveau intéressant à l'Inter Miami. L'Argentin aura peut-être encore l'occasion de briller avec sa sélection et d'ailleurs, un match face à l'Espagne de Lamine Yamal est prévu. Mais la rencontre pourrait être annulée...
La Finalissima est prévue entre l'Espagne et l'Argentine
Vainqueur sortant de la Copa América, l'Argentine attend le dernier vainqueur de l'Euro, l'Espagne, pour un match spécial réunissant à chaque fois les deux vainqueurs de ces compétitions. Mais l’UEFA et la CONMEBOL, les deux instances européenne et sud-américaine, ont du mal à s'entendre sur la tenue de cette compétition appelée Finalissima. En effet, le match était prévu à l'origine au stade Lusail au Qatar mais la situation géopolitique actuelle ne permet pas d'organiser sereinement des événements sportifs au Moyen-Orient. La rencontre opposant Lionel Messi à Lamine Yamal pourrait ne pas avoir lieu...
Vers une annulation de la Finalissima ?
D'après les informations de TyC Sports, l'AFA (Association du Football Argentin) a posé un ultimatum clair : la rencontre se jouera le 31 mars prochain sur terrain neutre ou elle ne se jouera pas du tout. Les discussions sont plutôt tendues entre les deux instances qui n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente. Lamine Yamal et Lionel Messi, qui sont liés depuis la photo du jeune Espagnol quand il était bébé dans les bras de l'Argentin, risquent de ne pas se retrouver car le média espagnol El Chiringuito assure même que l'officialisation de l'annulation du match viendra prochainement.