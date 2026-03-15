Messi et Yamal réunis : Négociations tendues, elle menace de tout annuler avec cette ultime proposition ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Déjà considéré parmi les meilleurs joueurs du monde, Lamine Yamal a terminé 2ème du Ballon d'Or l'année dernière derrière Ousmane Dembélé. Le jeune Espagnol crève l'écran et les supporters de football ont l'occasion de le voir évoluer face à Lionel Messi le temps d'un match. Mais pas sûr que cette rencontre finisse par voir le jour...

Ils ne font pas du tout de la même génération mais font rêver de jeunes enfants chacun à leur manière. Lionel Messi, 38 ans, n'a toujours pas terminé sa carrière et il joue encore à un niveau intéressant à l'Inter Miami. L'Argentin aura peut-être encore l'occasion de briller avec sa sélection et d'ailleurs, un match face à l'Espagne de Lamine Yamal est prévu. Mais la rencontre pourrait être annulée...

«L'un des meilleurs au monde» : Ce joueur du PSG qui est «de la trempe de Yamal» https://t.co/sIIIQRKpEl — le10sport (@le10sport) March 12, 2026

La Finalissima est prévue entre l'Espagne et l'Argentine Vainqueur sortant de la Copa América, l'Argentine attend le dernier vainqueur de l'Euro, l'Espagne, pour un match spécial réunissant à chaque fois les deux vainqueurs de ces compétitions. Mais l’UEFA et la CONMEBOL, les deux instances européenne et sud-américaine, ont du mal à s'entendre sur la tenue de cette compétition appelée Finalissima. En effet, le match était prévu à l'origine au stade Lusail au Qatar mais la situation géopolitique actuelle ne permet pas d'organiser sereinement des événements sportifs au Moyen-Orient. La rencontre opposant Lionel Messi à Lamine Yamal pourrait ne pas avoir lieu...