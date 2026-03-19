Mercato - PSG : Mbappé, Messi et Neymar lui ont rendu la vie impossible, les regrets arrivent des années après

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2022, cet attaquant était barré par la concurrence de Lionel Messi, Kylian Mbappé et de Neymar. Résultat, il a dû quitter Paris après seulement un an et demi. D'après Giovanni Castadi, cet international français aurait pu se régaler au PSG sous la houlette de Luis Enrique.

Etincelant sous les couleurs du Stade de Reims lors de la deuxième partie de saison 2021-2022, Hugo Ekitike a tapé dans l'oeil de Luis Campos. A tel point que le conseiller football du PSG a bouclé un prêt avec une option d'achat. La clause à 28,5M€ du joueur ayant été levée un an après son arrivée, soit lors de l'été 2023. Toutefois, Hugo Ekitike a eu très peu de minutes de jeu à se mettre sous la dent au PSG, étant totalement dans l'ombre de Lionel Messi, Neymar et de Kylian Mbappé.

«Je n’ai jamais vu ça» : Une star du PSG hallucine face à un rappeur https://t.co/Vm9vktXCX6 — le10sport (@le10sport) March 19, 2026

«J’aurais adoré le voir avec Luis Enrique» « Hugo Ekitike ? Il est arrivé au PSG sans doute au pire moment, c’est-à-dire au moment où il n’y avait pas de turnover. On ne sortait pas Mbappé, Messi et Neymar. Donc pour jouer, vous aviez la Coupe de France et les entraînements. C’était compliqué », a regretté Grégory Ascher dans l'émission L'Equipe de Greg ce jeudi soir.