Mercato : Un attaquant cité au PSG, la bonne nouvelle... pour l'OM !

Le mercato estival n'ouvre ses portes que dans plusieurs mois, mais les première pistes commencent déjà à sortir autour des plus grands clubs de Ligue 1. C'est notamment le cas du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, qui ont beaucoup fait parler ces derniers jours du côté de l'Italie.
Après un été 2025 extrêmement calme, on semble vouloir changer de stratégie à Paris. On a vu cette saison que le PSG a clairement besoin de renforts à certains postes et le prochain mercato pourrait donc être très animé. On parle déjà d'Enzo Fernandez ou encore d'Antonio Silva, mais un nom assez inattendu est sorti ces derniers jours.
David au PSG
De l'autre côté des Alpes, plusieurs sources dont La Gazzetta dello Sport ont en effet annoncé que le PSG serait sur les traces de Jonathan David. Ce dernier connait très bien la Ligue 1, puisqu’il a porté pendant plusieurs années les couleurs du LOSC, avant de partir à la fin de son contrat en juin dernier. Il a décidé de rejoindre la Juventus, mais l’adaptation se passe très mal pour lui, puisqu’il est l’un des attaquants les moins prolifiques de la Serie A.
La presse italienne dément, mais...
Un départ semble donc déjà décidé, mais pour le moment... ça ne devrait pas être vers le PSG. D'après les informations de TMW, l'international canadien ne serait absolument pas une cible pour le club parisien, en dépit de son lien fort avec Luis Campos. C'est plutôt la Juventus qui aimerait l'insérer dans un échange avec Randal Kolo Muani, actuellement prêté à Tottenham. C’est une excellente nouvelle pour l’OM, qui serait vraisemblablement intéressé par David et voit donc un sacré concurrent s’écarter. Mais attention, puisque si du côté de Turin on souhaite vendre l’ancien lillois, il n’est pas question de le brader.