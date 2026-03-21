Mercato : Un attaquant cité au PSG, la bonne nouvelle... pour l'OM !

Axel Cornic

Le mercato estival n'ouvre ses portes que dans plusieurs mois, mais les première pistes commencent déjà à sortir autour des plus grands clubs de Ligue 1. C'est notamment le cas du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille, qui ont beaucoup fait parler ces derniers jours du côté de l'Italie.

Après un été 2025 extrêmement calme, on semble vouloir changer de stratégie à Paris. On a vu cette saison que le PSG a clairement besoin de renforts à certains postes et le prochain mercato pourrait donc être très animé. On parle déjà d'Enzo Fernandez ou encore d'Antonio Silva, mais un nom assez inattendu est sorti ces derniers jours.

Mercato - PSG : Après Vitinha et João Neves, il va (enfin) ramener un nouveau crack à Paris ? https://t.co/yLKWPEqp14 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

David au PSG De l'autre côté des Alpes, plusieurs sources dont La Gazzetta dello Sport ont en effet annoncé que le PSG serait sur les traces de Jonathan David. Ce dernier connait très bien la Ligue 1, puisqu’il a porté pendant plusieurs années les couleurs du LOSC, avant de partir à la fin de son contrat en juin dernier. Il a décidé de rejoindre la Juventus, mais l’adaptation se passe très mal pour lui, puisqu’il est l’un des attaquants les moins prolifiques de la Serie A.