Max Verstappen loin de la F1 : «Ça ne va pas être possible», la réponse cash sur son avenir !

Pierrick Levallet

L’avenir de Max Verstappen ne cesse de faire parler en F1. Le pilote de Red Bull n’a pas caché son intérêt grandissant pour d’autres horizons du sport automobile. Le Néerlandais a toutefois fait savoir qu’on ne le reverrait pas sur le tracé de la Nordschleife en 2026, principalement pour des raisons logistiques.

En parallèle de sa carrière en F1, Max Verstappen n’hésite pas à explorer d’autres horizons du sport automobile. Le pilote de Red Bull a notamment fait plusieurs apparitions médiatisées sur la Nordschleife. Le Néerlandais a par exemple participé très récemment aux 24 Heures du Nürburgring. Seulement, le quadruple champion du monde de F1 qu’on ne le reverrait plus sur ce tracé en 2026, principalement pour des raisons logistiques à cause des calendriers incompatibles.

«Ces courses NLS entrent en conflit avec le GT World Challenge» « Non, parce que je pense que ces courses NLS entrent en conflit avec le GT World Challenge. Donc cela ne va pas être possible » a confié Max Verstappen dans des propos rapportés par F1i. Malgré son intérêt évident pour le circuit allemand, le pilote de 28 ans va devoir se mettre en retrait. Le Néerlandais a par ailleurs expliqué que ses habituels coéquipiers - Dani Juncadella, Jules Gounon ou encore Lucas Auer - étaient également engagés dans des saisons complètes en GT World Challenge. Cela complique ainsi l’éventualité d’un retour ponctuel.