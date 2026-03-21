«Mais tu as bu ou quoi ?» : Un joueur rappelé à l’ordre... à cause de l’OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actuellement sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Emerse Faé a connu une carrière assez courte terminée en 2012 à seulement 28 ans. L'ancien milieu de terrain est tout de même reparti avec beaucoup de souvenirs en tête et pour L'Equipe, il est revenu plus en détails sur cette carrière et notamment lors d'un match face à l'OM.

Formé au FC Nantes où il débute sa carrière professionnelle en 2003, Emerse Faé a joué pendant quasiment toute sa carrière en France. L'ancien international ivoirien était même proche de rejoindre l'OM à un moment, une équipe qui restera visiblement dans sa mémoire. En effet, il livre une anecdote concernant un ancien entraîneur qui lui avait fait une remarque tactique lors d'un match contre Marseille.

Mercato - OM : Un nouveau buteur annoncé pour Habib Beye, mais il y a déjà un problème ! https://t.co/sRVuToGAWY — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Mais tu as bu ou quoi ? » Invité à revenir sur sa carrière pour L'Equipe, Emerse Faé a répondu aux questions traditionnelles, à commencer par l'entraîneur qui l'a le plus marqué au cours de ses années passées sur le terrain. « L'entraîneur le plus marquant ? Fred (Antonetti, entraîneur de l'OGCN de 2005 à 2009) justement. L'image que les gens avaient de lui, c'était tout le contraire, en fait. Une fois, aussi, je ne sais pas ce qui m'avait pris ce jour-là, on va jouer à Marseille, et défensivement, j'allais presser sur le défenseur central, alors que Marseille n'attendait que ça. Je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois... Il m'a dit : "Mais tu as bu ou quoi ? Tu n'as pas compris que dès que tu vas presser, le défenseur trouve le décalage à l'intérieur et il joue sur le côté que tu as laissé ?" » répond-il.