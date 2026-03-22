Une star de l’OM a fini dans un état «jamais vu» !  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

3ème de Ligue 1, l’OM n’a pas connu une saison facile jusqu’à présent. Passé par des hauts et des bas, le club phocéen a traversé des périodes de turbulence durant lesquelles les joueurs olympiens ont été pointés du doigt. Il n’empêche que certains Olympiens n’ont pas compté leurs efforts. De quoi surprendre pour certains.

Du côté de Marseille, les fans de l’OM n’ont pas hésité à régulièrement exprimer leur colère dernièrement face aux prestations des joueurs d’Habib Beye. Pourtant, sur le terrain, il y en a qui se démène. A commencer par Pierre-Emerick Aubameyang. A 36 ans, le Gabonais court énormément, que ce soit offensivement que défensivement. PEA n’hésite ainsi pas à donner un coup de main pour récupérer le ballon.

Mercato - OM : Mason Greenwood transféré dans un club inattendu ? https://t.co/RIz1XprdH4 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Je ne l’avais jamais vu en fin de match avec le visage creusé » Dans des propos accordés à La Provence, Patrice Neveu, ancien sélectionneur du Gabon, s’est exprimé sur le travail défensif de Pierre-Emerick Aubameyang. C’est ainsi qu’il a pu dire à propos de l’attaquant de l’OM : « Sur l’aspect défensif, je le vois travailler comme à ses 20 ans, voire plus, car il a cette culture tactique maintenant. Ses efforts sont incroyables. Il a beaucoup donné en première partie de saison, même s’il ne s’en est jamais plaint. Je ne l’avais jamais vu en fin de match avec le visage creusé, les traits tirés à ce point ».