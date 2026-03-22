Une star de l’OM a fini dans un état «jamais vu» !  

3ème de Ligue 1, l’OM n’a pas connu une saison facile jusqu’à présent. Passé par des hauts et des bas, le club phocéen a traversé des périodes de turbulence durant lesquelles les joueurs olympiens ont été pointés du doigt. Il n’empêche que certains Olympiens n’ont pas compté leurs efforts. De quoi surprendre pour certains.
Du côté de Marseille, les fans de l’OM n’ont pas hésité à régulièrement exprimer leur colère dernièrement face aux prestations des joueurs d’Habib Beye. Pourtant, sur le terrain, il y en a qui se démène. A commencer par Pierre-Emerick Aubameyang. A 36 ans, le Gabonais court énormément, que ce soit offensivement que défensivement. PEA n’hésite ainsi pas à donner un coup de main pour récupérer le ballon.
« Je ne l’avais jamais vu en fin de match avec le visage creusé »
Dans des propos accordés à La Provence, Patrice Neveu, ancien sélectionneur du Gabon, s’est exprimé sur le travail défensif de Pierre-Emerick Aubameyang. C’est ainsi qu’il a pu dire à propos de l’attaquant de l’OM : « Sur l’aspect défensif, je le vois travailler comme à ses 20 ans, voire plus, car il a cette culture tactique maintenant. Ses efforts sont incroyables. Il a beaucoup donné en première partie de saison, même s’il ne s’en est jamais plaint. Je ne l’avais jamais vu en fin de match avec le visage creusé, les traits tirés à ce point ».
« Comme une voiture de collection qui a besoin de rouler plus souvent »
Ayant côtoyé Pierre-Emerick Aubameyang quand il était dans le staff de la sélection du Gabon, Thomas Joubert a pu voir de plus près les facultés physiques de l’attaquant de l’OM. A ce propos, il a alors pu confier : « Selon nos donnés, il faisait partie des top joueurs qui ont une faculté à encaisser et à très vite récupérer. Il n’a pas de faculté manquante. Ses qualités d’explosivité sont bonnes, mais elles sont conjuguées à son endurance, un facteur très positif pour durer après 30 ans. Il est très peu blessé parce qu’il s’entraîne régulièrement. Le foot dicte sa vie. Tu ne peux pas durer sans avoir des process de haut niveau en dehors du club. A ce âge, physiologiquement, on ne peut pas s’arrêter de travailler trois ou quatre jours puis reprendre comme si de rien n’était. C’est comme une voiture de collection qui a besoin de rouler plus souvent ».