Mercato - OM : Il a pris sa décision, il ne veut pas revenir à Marseille

Alexis Brunet

L’été s’annonce encore une fois chaud du côté de l’OM. Les dirigeants marseillais vont devoir s’activer pour offrir un effectif de qualité à Habib Beye, qui est arrivé en cours de saison. Toutefois, ce que l’on sait déjà, c’est qu’un joueur qui pourrait revenir à Marseille n’en a pas vraiment envie, car il se verrait plutôt rejoindre un grand club européen.

Dans cette fin de saison, l’OM n’a plus trop d’objectifs. Déjà éliminé de la Ligue des champions, le club phocéen l’est aussi en Coupe de France et les coéquipiers de Mason Greenwood se concentrent donc pleinement sur la Ligue 1 où ils occupent actuellement la troisième place avec deux points d’avance sur l’OL. Après cela, il faudra bien gérer le mercato estival.

«Mais tu as bu ou quoi ?» : Un joueur rappelé à l’ordre... à cause de l’OM ! https://t.co/e3vF7ImTQF — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Un joueur ne veut pas faire son retour à l’OM Arrivé en cours de saison pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye a hérité d’un groupe qu’il n’a pas vraiment choisi et il y a fort à parier qu’il voudra donc le remodeler lors du mercato estival. Le nouveau technicien de l’OM devra notamment prendre une décision pour Roggerio Nyakossi. Le défenseur central a quitté Marseille en janvier 2025 pour rejoindre la Belgique et le OH Leuven, mais le club phocéen disposerait d’une clause de rachat pour le joueur de 22 ans. Problème, selon les informations du quotidien belge Nieuwsblad, ce dernier ne souhaiterait pas faire son retour dans le sud de la France.