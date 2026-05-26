«Il a surpassé Antoine Dupont» : La presse anglaise annonce le «nouveau roi du rugby français» !

Depuis plusieurs saisons, Antoine Dupont est présenté comme le meilleur joueur du monde. Cependant, la donne est peut-être en train de s'inverser puisque du côté de l'Angleterre, on estime déjà que Maxime Lucu a pris le pouvoir en s'imposant comme l'actuel meilleur numéro 9 français. Et donc de la planète.
Eternel doublure d'Antoine Dupont avec le XV de France, Maxime Lucu commence à s'émanciper du capitaine des Bleus. Déjà très impressionnant lorsqu'il avait fallu suppléer le Toulousain dans le Tournoi des VI Nations 2025, Maxime Lucu a poursuivi sur sa lancée en club. Double champion d'Europe avec l'UBB, le demi-de-mêlée a même à chaque été élu MVP de la finale. Une progression fulgurante qui permet même de s'interroger sur la place qu'il mérite en Bleus. Et en Angleterre, cela ne fait aucun doute, Maxime Lucu est désormais au-dessus d'Antoine Dupont.
L'Angleterre est conquise par Maxime Lucu
Plusieurs médias anglais ont ainsi analysé la prestation de Maxime Lucu en finale de la Champions Cup contre le Leinster (41-19) à commencer par la BBC qui estime de façon catégorique que l'UBB « dispose sans doute du meilleur demi de mêlée du rugby actuel, ce qui n’est pas peu dire quand on sait qu’Antoine Dupont est le capitaine de l’équipe de France ». Un avis tranché, mais loin d'être isolé puisque The Telegraph va encore plus loin : « Maxime Lucu a surpassé Antoine Dupont en tant que roi du rugby français ». Rien que ça ! Autrement dit, ce qui semblait encore impensable il y a quelques temps est désormais concret : Antoine Dupont est remis en question !
«Le débat sur l’identité du meilleur numéro 9 du monde est clos»
Et la victoire de l'UBB en finale de Champions Cup a d'ailleurs accéléré les débats. The Guardian en rajoute une couche : « Lucu, le roi de Bordeaux, insuffle un supplément d’âme au triomphe de l’UBB. Parmi les figures de proue de l’effectif de l’UBB, Maxime Lucu en est le cœur et l’âme. Son duel avec Jamison Gibson-Park semblait toujours décisif, mais il n’y avait qu’un seul maestro chauve sur le terrain. Ce fut une victoire personnelle pour celui qui a grandi au Pays basque, juste de l’autre côté de la frontière ».
Le site spécialisé Planet Rugby y va également de son commentaire en estimant que désormais « Le débat sur l’identité du meilleur numéro 9 du monde est clos, puisque le fier Basque originaire de Saint-Pée-sur-Nivelle l’a tranché par la force des faits ». Antoine Dupont est donc relégué au second plan par les prestations de Maxime Lucu. « Antoine Dupont a les distinctions internationales, mais Lucu a remporté deux fois de suite le titre de meilleur joueur de la finale de la Champions Cup. Aujourd’hui, c’est ce dernier qui l’emporte sur le premier », ajoute Planet Rugby. Autrement dit, le capitaine du Stade Toulousain va devoir réaliser une grosse fin de saison s'il veut inverser la tendance.