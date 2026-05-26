«Il a surpassé Antoine Dupont» : La presse anglaise annonce le «nouveau roi du rugby français» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs saisons, Antoine Dupont est présenté comme le meilleur joueur du monde. Cependant, la donne est peut-être en train de s'inverser puisque du côté de l'Angleterre, on estime déjà que Maxime Lucu a pris le pouvoir en s'imposant comme l'actuel meilleur numéro 9 français. Et donc de la planète.

Eternel doublure d'Antoine Dupont avec le XV de France, Maxime Lucu commence à s'émanciper du capitaine des Bleus. Déjà très impressionnant lorsqu'il avait fallu suppléer le Toulousain dans le Tournoi des VI Nations 2025, Maxime Lucu a poursuivi sur sa lancée en club. Double champion d'Europe avec l'UBB, le demi-de-mêlée a même à chaque été élu MVP de la finale. Une progression fulgurante qui permet même de s'interroger sur la place qu'il mérite en Bleus. Et en Angleterre, cela ne fait aucun doute, Maxime Lucu est désormais au-dessus d'Antoine Dupont.

L'Angleterre est conquise par Maxime Lucu Plusieurs médias anglais ont ainsi analysé la prestation de Maxime Lucu en finale de la Champions Cup contre le Leinster (41-19) à commencer par la BBC qui estime de façon catégorique que l'UBB « dispose sans doute du meilleur demi de mêlée du rugby actuel, ce qui n’est pas peu dire quand on sait qu’Antoine Dupont est le capitaine de l’équipe de France ». Un avis tranché, mais loin d'être isolé puisque The Telegraph va encore plus loin : « Maxime Lucu a surpassé Antoine Dupont en tant que roi du rugby français ». Rien que ça ! Autrement dit, ce qui semblait encore impensable il y a quelques temps est désormais concret : Antoine Dupont est remis en question !