Le PSG au cœur d'une guerre politique : Rachida Dati prend une décision radicale

Axel Cornic

Dans seulement quelques jours, le Paris Saint-Germain disputera une finale de Ligue des Champions, avec l’espoir de défendre son titre et réaliser un incroyable doublé. Mais on ne parle que très peu de football dans la capitale, puisque les débats font rage au sujet de l’éventuelle parade des Parisiens, avec les Champs-Elysées qui leur seront fermés.

La saison dernière, le PSG a rejoint enfin l’OM dans le club très fermé des équipes françaises ayant remporté la Ligue des Champions. Mais Luis Enrique et ses hommes peuvent faire encore mieux un an après, puisqu’ils se sont une nouvelle fois frayés un chemin jusqu’en finale. Et on se demande déjà où ils pourraient célébrer leur deuxième étoile...

Une cérémonie sur les Champs de Mars ? Ce qui semble certain, c’est que ce ne sera pas sur les Champs-Elysées. La Mairie de Paris a décidé de boucler le secteur et d’organiser plutôt d’éventuelles célébrations sur les Champs de Mars au lendemain de la finale, au pied de la Tour Eiffel. Un secteur vraisemblablement plus facile à sécuriser par les forces de polices, mais cet évènement n’est pas encore acté. Selon RMC Sport, tout pourrait en effet être annulé en cas de débordements majeurs dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai.