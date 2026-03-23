Un nouveau problème à l’OM dénoncé sur La Chaîne L’Equipe (et ce n’est pas rassurant)

Pierrick Levallet

Après la défaite de l’OL contre l’AS Monaco, l’OM avait l’opportunité de creuser l’écart et conforter sa troisième place de Ligue 1. Mais finalement, les hommes d’Habib Beye se sont inclinés face au LOSC ce dimanche (1-2). Un nouveau problème au sein du club phocéen a alors été pointé du doigt sur La Chaîne L’Equipe.

Ce dimanche, l’OM avait l’opportunité de conforter sa troisième place de Ligue 1. L’OL s’était incliné contre l’AS Monaco, ce qui laissait une chance aux hommes d’Habib Beye de creuser l’écart avec les Gones. Mais finalement, le club phocéen a été défait par le LOSC (1-2) après avoir ouvert le score. Un nouveau problème a d’ailleurs été pointé du doigt sur La Chaîne L’Equipe, et il n’est pas spécialement rassurant.

Mercato - OM : L’entraîneur pour la saison prochaine confirmé sur RMC ? https://t.co/K0AnJBKgRF — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

«Il n’y a jamais de dépassement de fonction dans cette équipe» Ludovic Obraniak n’a en effet pas épargné l’attaque de l’OM. « Sur le but de Giroud, il y a 5 joueurs du LOSC dans la surface adverse à quelques minutes de la fin. Et à Marseille, cette image n’est quasiment jamais arrivée. Parce qu’il n’y a jamais de dépassement de fonction dans cette équipe. Donc je comprends les maux de cette équipe et je comprends qu’Habib Beye veuille arrêter cette hémorragie des buts encaissés. Donc que tu aies une équipe qui soit un peu plus disciplinée, je peux le comprendre dans l’analyse, mais est-ce que ça colle à cette équipe ? Je ne sais pas » a d’abord expliqué l’ancien international polonais dans L’Equipe du Soir.