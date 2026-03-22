OM - Habib Beye : La séquence «dangereuse et violente» qui ne passe pas

Ce dimanche soir, l’OM a subi un très gros coup d’arrêt. Le club phocéen, toujours en course pour la qualification directe en Ligue des Champions, a chuté à domicile face au LOSC (1-2). Dans une rencontre marquée par quelques faits d’arbitrage plutôt douteux, Habib Beye n’a pas manqué de faire savoir une certaine déception à l’issue de cette dernière.
Un énorme coup d’arrêt pour l’OM dans sa course à la qualification directe à la Ligue des Champions. Avec la défaite de l’OL plus tôt dans la journée face à l’AS Monaco (1-2), le club phocéen avait l’occasion de prendre le large au classement ce dimanche soir au Vélodrome. Pour cela, la formation d’Habib Beye devait disposer du LOSC. Mais Marseille a finalement chuté en fin de match, crucifiée par un but d’Olivier Giroud. De plus, l’OM a perdu Mason Greenwood touché par une grosse béquille en début de rencontre.
« Je peux toujours prêcher pour ma paroisse. Mais quand il arrive par derrière comme ça… »
Présent au micro de Ligue 1+ après cette défaite, Habib Beye a calmement dénoncé cet arbitrage du soir. « C’est une déception. On avait une bonne opportunité au vu des résultats avant nous. On ouvre la marque. On a eu deux faits de jeu en première mi-temps qui nous sont défavorables avec cette première faute de Ngoy sur Paixao, puis Verdonk sur Greenwood. Et aussi l’intervention de Haraldsson qui me paraît dangereuse et violente. Mason ne le voit pas arriver. Monsieur Bastien a décidé de sortir que des cartons jaunes. On a marqué, ils ont égalisé et cela nous a mis un coup derrière la tête. On a jamais su contrôler le match. On n’a pas réussi à aller chercher le résultat. Je peux toujours prêcher pour ma paroisse. Mais quand il arrive par derrière comme ça… », a ainsi confié le coach sénégalais, avant de conclure.
« Ce sont des choix de Monsieur Bastien. Je dois le respecter »
« Mason prend un carton jaune dans le feu de l’altercation. Ce sont des choix de Monsieur Bastien. Je dois le respecter. On a manqué d’intensité. On a subi. C’est dommage, on se prend un but contre le court du jeu. C’est un adversaire direct. Il faut passer à autre chose. La déception est là. Il faut revenir avec un esprit frais. Lille revient fort. Ils ont gagné à Rennes, ils gagnent au Vélodrome. Rien n'est terminé. Il faut aller à Monaco », conclut l’entraîneur de l’OM.