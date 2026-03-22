OM - Habib Beye : La séquence «dangereuse et violente» qui ne passe pas

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’OM a subi un très gros coup d’arrêt. Le club phocéen, toujours en course pour la qualification directe en Ligue des Champions, a chuté à domicile face au LOSC (1-2). Dans une rencontre marquée par quelques faits d’arbitrage plutôt douteux, Habib Beye n’a pas manqué de faire savoir une certaine déception à l’issue de cette dernière.

Un énorme coup d’arrêt pour l’OM dans sa course à la qualification directe à la Ligue des Champions. Avec la défaite de l’OL plus tôt dans la journée face à l’AS Monaco (1-2), le club phocéen avait l’occasion de prendre le large au classement ce dimanche soir au Vélodrome. Pour cela, la formation d’Habib Beye devait disposer du LOSC. Mais Marseille a finalement chuté en fin de match, crucifiée par un but d’Olivier Giroud. De plus, l’OM a perdu Mason Greenwood touché par une grosse béquille en début de rencontre.

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« Je peux toujours prêcher pour ma paroisse. Mais quand il arrive par derrière comme ça… » Présent au micro de Ligue 1+ après cette défaite, Habib Beye a calmement dénoncé cet arbitrage du soir. « C’est une déception. On avait une bonne opportunité au vu des résultats avant nous. On ouvre la marque. On a eu deux faits de jeu en première mi-temps qui nous sont défavorables avec cette première faute de Ngoy sur Paixao, puis Verdonk sur Greenwood. Et aussi l’intervention de Haraldsson qui me paraît dangereuse et violente. Mason ne le voit pas arriver. Monsieur Bastien a décidé de sortir que des cartons jaunes. On a marqué, ils ont égalisé et cela nous a mis un coup derrière la tête. On a jamais su contrôler le match. On n’a pas réussi à aller chercher le résultat. Je peux toujours prêcher pour ma paroisse. Mais quand il arrive par derrière comme ça… », a ainsi confié le coach sénégalais, avant de conclure.