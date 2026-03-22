Mercato - OM : «Ce n'était pas possible pour moi...», il dit non à un transfert pour ne pas trahir Marseille

Alexis Brunet

En France, l’OM fait partie des clubs les plus importants. Certains joueurs rêvent d’y évoluer et parfois ils en ressortent marqués. C’est le cas de l’un d’entre eux qui a tout simplement refusé un transfert car il ne voulait pas évoluer contre Marseille. Une décision pleine de loyauté qui prouve l’amour qu’il a pour l’équipe du sud de la France.

Comme son grand rival le PSG, l’OM est l’un des clubs qui comptent le plus en France. Passer un jour par Marseille est pour beaucoup de joueurs un véritable accomplissement. Ce dimanche, l’un d’entre eux qui a énormément apprécié son passage dans le sud de la France a d’ailleurs pris une grande décision, qui risque de faire de la peine à bien des supporters marseillais.

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La légende de Ligue 1, 𝑫𝒊𝒎𝒊𝒕𝒓𝒊 𝑷𝒂𝒚𝒆𝒕, annonce en exclusivité au micro de @SmaBouabdellah la fin de sa très riche carrière 👏 pic.twitter.com/iTnp42KBVe — L1+ (@ligue1plus) March 22, 2026

« On va pouvoir me revoir, mais sur les terrains de padel » Ce dimanche, lors de la réception du LOSC par l’OM, Dimitri Payet était présent au Vélodrome. Lors de la mi-temps, l’ancien international français passé par Marseille de 2013 à 2015 puis de 2017 à 2023 a fait une grande annonce au micro de Ligue 1+. « On va pouvoir me revoir, mais sur les terrains de padel. Aujourd’hui, à la veille de mes 39 ans, j’annonce officiellement que je prends ma retraite en tant que footballeur professionnel. Il pleut, ce n’est pas pour rien. Je vais prendre 2 minutes pour remercier tout le monde, tous ceux qui ont partagé ces 20 ans avec moi, ça a été vraiment pour moi un truc exceptionnel. Je rappelle que je viens d’une île, mon rêve c’était de devenir professionnel. J’ai réussi à le faire, à jouer pendant 20 ans au haut niveau, à jouer pour l’équipe nationale. Aujourd’hui c’est la fin d’une belle aventure. Merci à tous ceux qui ont participé à ça, à tous mes entraîneurs, mes coéquipiers, mon équipe, ma famille, tous les présidents et dirigeants que j’ai pu rencontrer, tous les gens de l’ombre, la sécurité, les cuisiniers, les jardiniers. Merci à ces gens-là, on n’en parle pas assez. Merci à tous les commentateurs. (…) C’est symbolique pour moi d’annoncer ça ici, parce que je me sens à la maison. C’est une page qui se tourne aujourd’hui et une nouvelle qui va commencer. »