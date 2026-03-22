«Plus qu'un phénomène» : Un joueur béni par «le bon Dieu» prêt à signer au PSG ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'effectif du PSG regorge de jeunes talents. Une pépite s'est d'ailleurs démarquée cette semaine lors d'une sortie des hommes de Luis Enrique. Et ce, grâce à une personne en particulier entre autres. La signature d'un phénomène pourrait d'ailleurs suivre si l'on se fie aux dernières tendances.

Le PSG, tel un moteur diesel, est monté en puissance de manière crescendo. Depuis le 1/8ème de finale aller contre Chelsea la semaine dernière (5-2), les hommes de Luis Enrique marquent but sur but. En l'espace de trois matchs, le champion d'Europe a fait trembler les filets à 12 reprises. Rien que ça. Selon un adversaire, un joueur tout bonnement phénoménal figure dans l'effectif parisien.

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👀 Dante voit le PSG faire le doublé en LDC et le compare à son Bayern avec Ribéry...#beINSPORTS #OGCNPSG pic.twitter.com/2Ih7vgTAoJ — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 22, 2026

«Le Bon Dieu lui a donné un peu plus de choses que les autres» L'histoire retiendra que la jeune pépite du FC Barcelone recrutée par le PSG pendant le mercato hivernal a marqué son premier but sous les couleurs parisiennes grâce à une passe décisive du Ballon d'or 2025. Dro Fernandez a inscrit le 3ème des quatre réalisations parisiennes sur la pelouse de l'OGC Nice samedi soir (4-0). Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Ousmane Dembélé est un « phénomène » qui impressionne Dante, défenseur vétéran du GYM, communiqué en zone mixte samedi soir. « C'est rigolo, toutes les grosses équipes que j'ai joué avant il y avait une personne qui on va dire était une vraie star, Messi, Ronaldo et d'autres. Mais celle-là est homogène. On le sait que Dembélé est le Ballon d'or. Ce joueur-là pour moi est plus qu'un phénomène. Je pense que le Bon Dieu lui a donné un peu plus de choses que les autres. Mais sinon, vous voyez que c'est une équipe qui travaille ensemble. Je pense qu'ils ont tout compris. Donc ça rend leur talent efficace ».