«Plus qu'un phénomène» : Un joueur béni par «le bon Dieu» prêt à signer au PSG ?

L'effectif du PSG regorge de jeunes talents. Une pépite s'est d'ailleurs démarquée cette semaine lors d'une sortie des hommes de Luis Enrique. Et ce, grâce à une personne en particulier entre autres. La signature d'un phénomène pourrait d'ailleurs suivre si l'on se fie aux dernières tendances.
Le PSG, tel un moteur diesel, est monté en puissance de manière crescendo. Depuis le 1/8ème de finale aller contre Chelsea la semaine dernière (5-2), les hommes de Luis Enrique marquent but sur but. En l'espace de trois matchs, le champion d'Europe a fait trembler les filets à 12 reprises. Rien que ça. Selon un adversaire, un joueur tout bonnement phénoménal figure dans l'effectif parisien.
«Le Bon Dieu lui a donné un peu plus de choses que les autres»
L'histoire retiendra que la jeune pépite du FC Barcelone recrutée par le PSG pendant le mercato hivernal a marqué son premier but sous les couleurs parisiennes grâce à une passe décisive du Ballon d'or 2025. Dro Fernandez a inscrit le 3ème des quatre réalisations parisiennes sur la pelouse de l'OGC Nice samedi soir (4-0). Entré en jeu quelques minutes plus tôt, Ousmane Dembélé est un « phénomène » qui impressionne Dante, défenseur vétéran du GYM, communiqué en zone mixte samedi soir. « C'est rigolo, toutes les grosses équipes que j'ai joué avant il y avait une personne qui on va dire était une vraie star, Messi, Ronaldo et d'autres. Mais celle-là est homogène. On le sait que Dembélé est le Ballon d'or. Ce joueur-là pour moi est plus qu'un phénomène. Je pense que le Bon Dieu lui a donné un peu plus de choses que les autres. Mais sinon, vous voyez que c'est une équipe qui travaille ensemble. Je pense qu'ils ont tout compris. Donc ça rend leur talent efficace ».
«Les histoires de contrat, ce n’est pas moi qui prends les décisions»
En fin de contrat en 2028, Ousmane Dembélé n'a pas caché qu'il n'y aurait aucune raison à l'instant T de ne pas apposer sa signature sur un nouveau contrat au Paris Saint-Germain pendant son passage en conférence de presse lundi en direct de Londres avant la correction infligée par les joueurs du PSG à Chelsea. « Non, il n’y a aucune raison de ne pas prolonger. Mais après, durant toute ma carrière, les histoires de contrat, ce n’est pas moi qui prends les décisions. Ça se passe entre le club et mon agent ».