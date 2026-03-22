Mercato - OM - Greenwood : Le transfert «impossible» annoncé par la presse anglaise

Axel Cornic

L'avenir de Mason Greenwood fait beaucoup parler en de moment, puisqu'un départ pourrait se dessiner d'ici la fin de la saison. L’ailier anglais a en effet la plus grosse valeur marchande de l’effectif, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 50M€. De plus, il ne serait plus heureux à l’Olympique de Marseille et commencerait déjà à regarder ailleurs.

Après Roberto De Zerbi, l’OM pourrait perdre une autre pièce importante à quelques mois de distance. Arrivé en 2024, Mason Greenwood semble avoir les valises prêtes à l’approche du mercato estival. D’ailleurs, un possible échec dans la qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait bien accélérer le processus.

Mercato - OM : Medhi Benatia lâche un indice crucial sur son avenir en pleine réunion ! https://t.co/wa9zOjMuT8 — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Il sait qu'un retour en Premier League lui est encore impossible » Quelque chose semble en effet s'être cassé entre Greenwood et Marseille récemment. Celui qui semblait renaitre à l'OM après un début de carrière chaotique, ne serait plus vraiment heureux et regarderait déjà ailleurs comme en Italie... mais surtout pas en Angleterre. « Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie car il sait qu'un retour en Premier League lui est encore impossible » a expliqué une source proche du joueur, au Sun.