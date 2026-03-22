Mercato - OM - Greenwood : Le transfert «impossible» annoncé par la presse anglaise

L'avenir de Mason Greenwood fait beaucoup parler en de moment, puisqu'un départ pourrait se dessiner d'ici la fin de la saison. L’ailier anglais a en effet la plus grosse valeur marchande de l’effectif, puisque le site spécialisé Transfermarkt l’évalue à 50M€. De plus, il ne serait plus heureux à l’Olympique de Marseille et commencerait déjà à regarder ailleurs.
Après Roberto De Zerbi, l’OM pourrait perdre une autre pièce importante à quelques mois de distance. Arrivé en 2024, Mason Greenwood semble avoir les valises prêtes à l’approche du mercato estival. D’ailleurs, un possible échec dans la qualification pour la prochaine Ligue des Champions pourrait bien accélérer le processus.
« Il sait qu'un retour en Premier League lui est encore impossible »
Quelque chose semble en effet s'être cassé entre Greenwood et Marseille récemment. Celui qui semblait renaitre à l'OM après un début de carrière chaotique, ne serait plus vraiment heureux et regarderait déjà ailleurs comme en Italie... mais surtout pas en Angleterre. « Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie car il sait qu'un retour en Premier League lui est encore impossible » a expliqué une source proche du joueur, au Sun.
Le passé compliqué de Mason Greenwood
La raison est assez simple. On connait tous les problèmes qu'a eu Mason Greenwood avec la justice de son pays, puisqu'il a été accusé de violences physiques et sexuelles par celle qui est toujours aujourd'hui sa compagne. La police a finalement annoncé en février 2023 abandonner les charges à son encontre, mais cela n’a en rien changé sa situation. Ecarté à Manchester United, pointé du doigt en Angleterre, il a dû passer par un prêt en Espagne à Getafe afin de se relancer et rejoindre l'OM ensuite. Et on se souvient des vives polémiques que la presse britannique a pu lancer en novembre dernier, lorsque le Marseillais traversait la Manche pour la rencontre de Ligue des Champions face à Newcastle.