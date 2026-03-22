Mercato - OM : Mason Greenwood transféré dans un club inattendu ?

Alexis Brunet

Encore une fois cette saison, Mason Greenwood s’impose comme le joueur le plus important de l’OM. L’Anglais collectionne les buts et cela n’a pas échappé à certaines grandes formations, qui aimeraient bien s’offrir les services du Marseillais lors du mercato hivernal. Le joueur de 24 ans pourrait d’ailleurs atterrir dans un club assez inattendu.

Arrivé en 2024 à l’OM, Mason Greenwood a rapidement mis tout le monde d’accord. L’Anglais s’est imposé comme l’un des meilleurs buteurs de Ligue 1 et il réalise encore une fois une saison de grande qualité. L’ancien joueur de Manchester United a déjà trouvé le chemin des filets à 25 reprises en 38 matchs toutes compétitions confondues, tout en délivrant huit passes décisives.

Mercato - PSG : «Ils m'ont manqué de respect», ce joueur a réglé ses comptes avec son entraineur avant de rejoindre l'OM ! https://t.co/Zqv2gTC2pf — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

L’OM pourrait perdre Greenwood Forcément, des statistiques pareilles, ça fait rêver les grands clubs européens. Il existe une possibilité pour que Mason Greenwood quitte l’OM dans les prochains mois et à en croire le journaliste espagnol Gonzalo Alvarez, qui s’est exprimé dans l’émission El bar de Sique Rodríguez, le Marseillais pourrait rejoindre un club inattendu. « Il a vécu à Madrid il y a deux ans. Il est ravi. Il adore Madrid. Il s'y est fait de bons amis. Il aime l'idée de pouvoir revenir, même s'il a aussi la possibilité de retourner chez lui, c'est-à-dire à Manchester United. Nous verrons ce qui se passera. De Marseille, on me dit qu'il y a une réelle possibilité que Greenwood rejoigne l'Atlético de Madrid. »