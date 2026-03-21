Mercato - PSG : Un joueur ne veut plus jouer à Paris et a choisi son prochain club

Le prochain mercato estival s'annonce plus animé que les précédents du côté du PSG. D'ailleurs, un joueur aurait déjà choisi de ne pas rester à Paris. Dans son esprit, son transfert serait même avancé puisqu'il aurait choisi son prochain club.
Ces derniers mois, le PSG a été très discret sur le mercato, remaniant très faiblement son effectif. Cependant, la donne pourrait clairement changer dans les prochaines semaines puisque le mercato estival qui ouvrira ses portes dans trois mois s'annonce bien plus agité que les précédents. Plusieurs pistes circulent déjà, mais dans le sens des départs aussi cela pourrait bouger. Un joueur aurait même déjà choisi son prochain club.
Kolo Muani plus que jamais sur le départ ?
Il s'agit de Randal Kolo Muani. En effet, selon les informations de TMW, l'attaquant français, actuellement prêté à Tottenham n'est pas satisfait de sa situation et n'a donc aucune intention de rester chez les Spurs. Toutefois, il ne compte pas non plus revenir au PSG où Luis Enrique ne lui a jamais fait confiance. Une départ arrangerait donc toutes les parties, et cela tombe bien puisque Randal Kolo Muani aurait choisi son prochain club. L'ancien Nantais souhaiterait ainsi faire son retour à la Juventus où il avait été prêté six mois la saison dernière. Et la Vieille Dame serait également intéressée par un retour de Kolo Muani.
Un mercato très agité au PSG ?
Quoi qu'il en soit, le mercato s'annonce agité du côté du PSG comme l'a récemment confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube : « C'est sûr que cet été, il y aura des mouvements à plusieurs postes au PSG parce qu'ils veulent se montrer actifs cet été. Le PSG cherchera plusieurs opportunités donc ce sera un club intéressant à suivre dans les prochains mois ». Il faudra donc suivre de près le PSG l'été prochain puisque son effectif pourrait être sensiblement modifié sur le mercato.