Mercato - PSG : Un joueur ne veut plus jouer à Paris et a choisi son prochain club

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le prochain mercato estival s'annonce plus animé que les précédents du côté du PSG. D'ailleurs, un joueur aurait déjà choisi de ne pas rester à Paris. Dans son esprit, son transfert serait même avancé puisqu'il aurait choisi son prochain club.

Ces derniers mois, le PSG a été très discret sur le mercato, remaniant très faiblement son effectif. Cependant, la donne pourrait clairement changer dans les prochaines semaines puisque le mercato estival qui ouvrira ses portes dans trois mois s'annonce bien plus agité que les précédents. Plusieurs pistes circulent déjà, mais dans le sens des départs aussi cela pourrait bouger. Un joueur aurait même déjà choisi son prochain club.

Le jour où ce joueur du PSG a retrouvé un pote à l’OM, «c’était chaud» https://t.co/GiX2B18BIk — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Kolo Muani plus que jamais sur le départ ? Il s'agit de Randal Kolo Muani. En effet, selon les informations de TMW, l'attaquant français, actuellement prêté à Tottenham n'est pas satisfait de sa situation et n'a donc aucune intention de rester chez les Spurs. Toutefois, il ne compte pas non plus revenir au PSG où Luis Enrique ne lui a jamais fait confiance. Une départ arrangerait donc toutes les parties, et cela tombe bien puisque Randal Kolo Muani aurait choisi son prochain club. L'ancien Nantais souhaiterait ainsi faire son retour à la Juventus où il avait été prêté six mois la saison dernière. Et la Vieille Dame serait également intéressée par un retour de Kolo Muani.