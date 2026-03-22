Mercato - PSG : «Je gagne plus à Paris», quand un joueur s’était montré très cash sur son transfert

Alexis Brunet

Forcément, depuis l’arrivée du Qatar, le PSG dispose de moyens financiers conséquents et cela aide pour faire venir de grands joueurs. Il y a quelques années, l’un d’entre eux avait révélé que c’était justement en partie grâce à un gros salaire qu’il avait décidé de rejoindre Paris alors qu’une autre formation prestigieuse tentait de le faire venir.

Par le passé, le PSG a souvent fait venir des stars avec des salaires mirobolants pour tenter de remporter la Ligue des champions. Une stratégie qui a été progressivement arrêtée avec l’arrivée de Luis Enrique et cela a fonctionné puisque le club de la capitale a pu enfin mettre la main sur la C1.

Le jour où ce joueur du PSG a retrouvé un pote à l’OM, «c’était chaud» https://t.co/GiX2B18BIk — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« J'admets que je gagne plus au PSG » En 2021, le PSG avait réalisé un gros mercato en faisant venir des joueurs tels que Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi ou bien Lionel Messi. Georginio Wijnaldum faisait également partie de ce cru et le Hollandais avait révélé peu après son arrivée qu’il avait en partie rejoint Paris en raison du salaire qui lui était proposé. « Juste avant la fin du championnat, le Barça est devenu très concret. Je pensais y aller. Mes agents y sont allés, il y a eu des réunions. J'admets que je gagne plus au PSG, mais ce choix n’est pas seulement une question d’argent. »