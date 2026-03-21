Mercato - PSG : Il a refusé de «grosses offres» pour être à Paris, «j’avais une mission»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis le début de l'ère QSI, le PSG a attiré dans ses filets de grands joueurs à la renommée internationale. Le club, entré dans une autre dimension, possède toutefois une histoire riche avant cette époque dorée avec des joueurs qui ont su marquer les esprits chez les supporters. C'est le cas de cet ancien international qui est revenu sur son départ du PSG en 2000.

Ancienne légende du PSG, Bernard Lama a disputé plus de 300 matches avec le maillot du club. Mais son aventure avec le club de la capitale a été scindée en deux parties puisqu'il a d'abord quitté en 1997 avant d'y revenir l'année suivante. En 2019, pour Virage, il est revenu sur son parcours avec le PSG, lui qui a refusé des opportunités sur le mercato.

Il refuse d’aider le PSG, «mais ça va pas ou quoi ?» https://t.co/ayA3KZnp4o — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Une légende du PSG dit au revoir la tête haute Grand joueur du PSG, Bernard Lama a su se faire apprécier par tout un public et a vécu une belle fin à Paris. Il tenait vraiment à revenir au PSG après son départ en 1997, lui qui était très attaché à ce club. « Le fait d’être parti entre temps à West Ham et de revenir, c’était déjà une façon de finir proprement mon histoire avec le PSG. J’étais parti dans de mauvais termes la première fois. Là je revenais dans de meilleures conditions. Et pourtant j’ai sacrifié de grosses offres de l’étranger pour re-signer à Paris. Mais c’était le bon choix. Après mon départ en 2000 n’a pas été facile. On m’a fait partir parce que je dérangeais. J’avais une grosse influence sur le groupe. Et les dirigeants me craignaient un peu. Ça les arrangeait que je parte. Dommage car je serais bien resté dans l’organigramme. Dans l’encadrement. Et ceux qui étaient à la tête du club étaient une fois de plus des gens de passage. Lamarche et Bergeroo… Pourtant j’ai fait bouger les choses en revenant. Je leur ai beaucoup apporté » confiait-il en 2019 à Virage.