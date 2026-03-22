Mercato - OM : Greenwood n’est «pas heureux», il a déjà choisi sa prochaine destination

Axel Cornic

Le départ de Roberto De Zerbi a changé pas mal de choses à l'Olympique de Marseille, surtout pour les joueurs proches de lui. C'est le cas de Mason Greenwood, clairement en baisse de régime depuis le changement d’entraineur et dont l’avenir pourrait devenir un dossier très chaud en cette fin de saison.

C'était un projet qui devait durer trois ans. Les changements récents à Marseille ont tout remis en question et désormais, on attend l'ouverture d'un nouveau cycle avec Habib Beye. Mais les sacrifices pourraient être nombreux pour l’OM, surtout s’il n’y a pas de qualification en Ligue des Champions au bout.

Mercato - OM : Pour le prochain entraîneur, c'est réglé ? https://t.co/OV90R152dU — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie » Ce scénario catastrophe obligerait l'OM à se séparer de ses meilleurs éléments et l'exemple parfait est évidemment Mason Greenwood. Arrivé en 2024, l'ailier pourrait en effet faire ses valises à la fin de la saison avec un transfert autour des 50M€ qui est déjà évoqué. Et surtout, le principal intéressé ne semble plus vraiment très heureux dans le sud de la France. « Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie car il sait qu'un retour en Premier League lui est encore impossible » a expliqué une source proche du joueur, au Sun.