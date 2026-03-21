PSG - Ousmane Dembélé : Une personnalité voulait lui présenter ses excuses

Avant la saison dernière, Ousmane Dembélé était un joueur qui pouvait agacer à bien des moments. En effet, le numéro 10 du PSG faisait preuve d’une énorme maladresse et ça ne passait pas auprès de certains. Mais voilà que Dembélé a réussi à faire taire ses détracteurs en se métamorphosant complètement. Au point que certains ont voulu lui présenter des excuses.
Le PSG aura donc tout raflé la saison dernière avec bien évidemment cette première Ligue des Champions remportée. Alors que Luis Enrique a pu s’appuyer sur un collectif très bien huilé, certaines individualités sont ressorties. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé. En 2025, le numéro 10 du PSG a affiché un visage complètement différent. Alors qu’on le connaissait maladroit dans le dernier geste, Dembélé, repositionné comme numéro 9 par Luis Enrique, est devenu un buteur hors pair, menant ainsi le club de la capitale vers les sommets et ce qui lui a également permis de décrocher le Ballon d’Or.
« J’ai dit qu’il était une quiche et qu’il fallait le vendre »
Ousmane Dembélé aurait donc impressionné tout le monde, jusqu’à faire retourner leur vestes à ses détracteurs. Ça avait notamment été le cas du plus célèbre des médecin en France : Michel Cymes. « J’aimerais rencontrer Dembélé pour lui présenter mes excuses, tellement j’ai dit qu’il était une quiche et qu’il fallait le vendre, exactement comme Kolo Muani », avait-il pu dire.
« Je lui présenterais mes excuses d’avoir pensé du mal »
Et voilà que dans un entretien accordé au Parisien en 2025, Michel Cymes, qui est également un grand fan du PSG, en avait rajouté une couche sur cette volonté de présenter ses excuses à Ousmane Dembélé, expliquant alors : « J’ai été très dur avec lui. Mais à juste titre, parce que quand il tirait au-dessus ou quand il se cassait la gueule, il y a un moment, on se disait que ce n’était pas possible… Je lui présenterais mes excuses d’avoir pensé du mal et j’en profiterais surtout pour le remercier de ce qu’il fait pour nous aujourd’hui ».