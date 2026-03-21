PSG - Ousmane Dembélé : Une personnalité voulait lui présenter ses excuses

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Avant la saison dernière, Ousmane Dembélé était un joueur qui pouvait agacer à bien des moments. En effet, le numéro 10 du PSG faisait preuve d’une énorme maladresse et ça ne passait pas auprès de certains. Mais voilà que Dembélé a réussi à faire taire ses détracteurs en se métamorphosant complètement. Au point que certains ont voulu lui présenter des excuses.

Le PSG aura donc tout raflé la saison dernière avec bien évidemment cette première Ligue des Champions remportée. Alors que Luis Enrique a pu s’appuyer sur un collectif très bien huilé, certaines individualités sont ressorties. C’est notamment le cas d’Ousmane Dembélé. En 2025, le numéro 10 du PSG a affiché un visage complètement différent. Alors qu’on le connaissait maladroit dans le dernier geste, Dembélé, repositionné comme numéro 9 par Luis Enrique, est devenu un buteur hors pair, menant ainsi le club de la capitale vers les sommets et ce qui lui a également permis de décrocher le Ballon d’Or.

« J’ai dit qu’il était une quiche et qu’il fallait le vendre » Ousmane Dembélé aurait donc impressionné tout le monde, jusqu’à faire retourner leur vestes à ses détracteurs. Ça avait notamment été le cas du plus célèbre des médecin en France : Michel Cymes. « J’aimerais rencontrer Dembélé pour lui présenter mes excuses, tellement j’ai dit qu’il était une quiche et qu’il fallait le vendre, exactement comme Kolo Muani », avait-il pu dire.