Mercato - PSG : Luis Enrique donne son feu vert, le prochain transfert annoncé à l’étranger ?

Pierrick Levallet

Le PSG a prévu un été plutôt mouvementé pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine. Le coach espagnol a d’ailleurs commencé à se pencher sur le mercato. Et le technicien de 55 ans aurait donné son feu vert pour le transfert d’un crack... de Bundesliga !

Ces derniers mois, le PSG n’a pas été spécialement actif sur le mercato. Le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées entre l’été dernier et cet hiver pour ne pas déstabiliser l’effectif de Luis Enrique. C’est ainsi que Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez ont débarqué chez les Rouge-et-Bleu. Les champions d’Europe 2025 auraient toutefois prévu un été 2026 plus mouvementé.

«Je n'ai jamais vu ça...» : Plus fort que Messi, le PSG s'en est débarassé... https://t.co/1DFEbe0ExP — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Le PSG s'attaque à un crack de Bundesliga ? Et comme depuis quelques temps maintenant, le PSG devrait s’en tenir à sa ligne directrice en recrutant des éléments jeunes et dont l’effectif a besoin. Dans cette optique, Luis Enrique ne serait pas contre recruter un crack... de Bundesliga ! D’après les informations du média allemand Deich Stube, le PSG aurait manifesté un intérêt accru pour Karim Coulibaly. Le défenseur central de 18 ans devrait quitter le Werder Bremen à l’issue de la saison. Le coach espagnol aurait mis l’international U19 allemand, qui vient tout juste d’être appelé avec les U21, tout en haut de sa liste de souhaits pour la saison prochaine.