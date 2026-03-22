«On l’a beaucoup reproché à De Zerbi…» : Ce changement décidé par Habib Beye déjà apprécié à l'OM

Ayant remplacé Roberto De Zerbi au début du mois de février, Habib Beye tente de mettre en place sa propre méthode à l’OM. Ce samedi après-midi, le club phocéen accueille Lille au Vélodrome. Un choix fort réalisé par le coach marseillais plaît beaucoup à certains observateurs. Explications.
En plein cœur d’une saison très compliquée, la direction de l’OM a fait un choix fort. Le club phocéen a ainsi décidé de se séparer de Roberto De Zerbi, qui n’aura même pas terminé sa deuxième saison sur le banc du club marseillais. Afin de le remplacer, l’OM a fait appel à un ancien de la maison en la personne d’Habib Beye. Malgré une fin de parcours compliquée à Rennes, l’ancien défenseur a bénéficié de la confiance de la direction.
Habib Beye différent de De Zerbi
Malgré cet élan de nouveauté sur Marseille, les débuts de Beye ont été compliqués, avec notamment une élimination en Coupe de France. Mais peu à peu, Habib Beye semble tout doucement réussir à mettre en place sa méthode dans la Cité Phocéenne. Alors que son prédécesseur italien changeait à chaque fois de composition d’équipe, le Sénégalais lui, se distingue notamment par la volonté de créer une véritable colonne vertébrale à l’OM, comme en témoigne ses choix de compositions. Une volonté qui est appréciée par certains observateurs dont Stéphen Brun, qui l’a évoqué ce samedi sur les ondes de RMC.
« J'ai envie de donner du crédit à Habib Beye qui veut installer un XI et s'appuyer une ossature »
« Je veux croire qu'ils sont capables de le faire contre Lille. J'ai envie de donner du crédit à Habib Beye qui veut installer un XI et s'appuyer une ossature. Et c’est une chose qu’on a beaucoup reproché à De Zerbi, même si lui avait à l’époque la Ligue des Champions. Mais je suis partagé parce que dans les moments où Marseille a été confiant cette saison, ils ont pris une tarte. J’ai une ambivalence de sentiments », a ainsi confié le chroniqueur.