«On l’a beaucoup reproché à De Zerbi…» : Ce changement décidé par Habib Beye déjà apprécié à l'OM

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ayant remplacé Roberto De Zerbi au début du mois de février, Habib Beye tente de mettre en place sa propre méthode à l’OM. Ce samedi après-midi, le club phocéen accueille Lille au Vélodrome. Un choix fort réalisé par le coach marseillais plaît beaucoup à certains observateurs. Explications.

En plein cœur d’une saison très compliquée, la direction de l’OM a fait un choix fort. Le club phocéen a ainsi décidé de se séparer de Roberto De Zerbi, qui n’aura même pas terminé sa deuxième saison sur le banc du club marseillais. Afin de le remplacer, l’OM a fait appel à un ancien de la maison en la personne d’Habib Beye. Malgré une fin de parcours compliquée à Rennes, l’ancien défenseur a bénéficié de la confiance de la direction.

👥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 ⚔️ #OMLOSC



📝Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 d’Habib Beye pour cette rencontre face à Lille ! 💪⚔️ pic.twitter.com/MD1Nf03z87 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 22, 2026

Habib Beye différent de De Zerbi Malgré cet élan de nouveauté sur Marseille, les débuts de Beye ont été compliqués, avec notamment une élimination en Coupe de France. Mais peu à peu, Habib Beye semble tout doucement réussir à mettre en place sa méthode dans la Cité Phocéenne. Alors que son prédécesseur italien changeait à chaque fois de composition d’équipe, le Sénégalais lui, se distingue notamment par la volonté de créer une véritable colonne vertébrale à l’OM, comme en témoigne ses choix de compositions. Une volonté qui est appréciée par certains observateurs dont Stéphen Brun, qui l’a évoqué ce samedi sur les ondes de RMC.