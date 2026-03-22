Mercato : L’OM prêt à faire capoter son transfert ? Le scénario redouté par Greenwood

Axel Cornic

Star incontestée de l'équipe, Mason Greenwood pourrait bien être le premier sacrifié lors du prochain mercato, surtout sans une qualification en Ligue des Champions. Plusieurs pistes sérieuses se dessinent déjà, avec notamment la Juventus en Serie A. Mais l’Olympique de Marseille devra gérer au mieux ce dossier brûlant...

Après deux saisons de très haut niveau, Mason Greenwood pourrait faire ses valises. L'ancien prodige de Manchester United ne se sentirais plus vraiment à sa place à l'OM, surtout après le départ de son mentor Roberto De Zerbi. Et dans le sud de la France, on commence déjà à entrevoir un gros feuilleton de mercato.

Mercato - OM : Pour le prochain entraîneur, c'est réglé ? https://t.co/OV90R152dU — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Mason n'est pas heureux à Marseille » Les dernières indiscrétions qui nous viennent d'Angleterre ne font que confirmer la tendance pour Greenwood, qui aurait déjà quelques idées en tête. « Mason n'est pas heureux à Marseille et rêve de rejoindre l'Italie car il sait qu'un retour en Premier League lui est encore impossible » a révélé une source proche de l'ailier droit, au Sun. En ce qui concerne l'Italie, on parle beaucoup de l'intérêt de la Juventus depuis quelques semaines. A Turin, on serait notamment disposés à discuter d’une indemnité raisonnable couplée à un échange avec Jonathan David, profil vraisemblablement apprécié à l’OM.