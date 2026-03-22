Greenwood victime d’un «choc très violent», l'OM annonce un «coup dur»

L’OM a connu une journée cauchemardesque ce dimanche en s’inclinant pour la huitième fois en Ligue 1 face au LOSC, un adversaire direct dans la course à la Ligue des champions. Mais Habib Beye a également vu Mason Greenwood, son meilleur joueur, sortir sur blessure…
L’Olympique de Marseille a peut-être perdu bien plus que trois points face au LOSC (1-2) ce dimanche au Vélodrome. Mason Greenwood a dû quitter le terrain la 18e minute après un choc avec le latéral lillois Calvin Verdonk. Après la rencontre, Habib Beye a donné des nouvelles de son attaquant.
« Il peut y avoir une lésion musculaire »
« Il va passer des examens demain (lundi), parce qu’il y a eu un choc très violent. Même si cela ressemble à une béquille, dans ce type de choc, il peut y avoir une lésion musculaire, a craint l’entraîneur de l’OM, rapporté par Le Phocéen. Il a une très grosse douleur. Quand on revoit la faute, même si elle n’annule pas une occasion de but, c’est la violence de l’impact qui m’interpelle, notamment le double impact. Il est déjà touché, puis Haraldsson arrive. Mason est de dos, il ne le voit pas arriver. Moi, je remets dans le contexte la violence de l’acte. À un moment donné, cela doit être sanctionné. Si ce n’est qu’un carton jaune, on peut voir ce type de situation se reproduire partout sur le terrain. Ils ont jugé autrement. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on a un joueur blessé, et cela a modifié notre match, compte tenu de son importance dans notre animation offensive. »
« Aujourd’hui, on perd un joueur important, alors que l’adversaire n’en perd pas »
« C’est un coup dur, a-t-il ajouté un peu plus tard. On avait anticipé certaines choses, notamment avec les joueurs sous la menace de suspension. Mais là, il y a la blessure en plus. C’est un joueur très important pour nous, dans le jeu et dans les statistiques. Ce qui me pose question, c’est l’analyse globale de l’action. Quand je vois les images, je me demande comment il peut ne pas réagir face à une charge aussi violente. Sa réaction est aussi liée à la peur du choc. Et sanctionner de manière équivalente sa réaction et l’intervention adverse ne me paraît pas cohérent avec ce qui s’est passé. Aujourd’hui, on perd un joueur important, alors que l’adversaire n’en perd pas. C’est forcément préjudiciable pour nous. »