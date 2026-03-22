Greenwood victime d’un «choc très violent», l'OM annonce un «coup dur»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’OM a connu une journée cauchemardesque ce dimanche en s’inclinant pour la huitième fois en Ligue 1 face au LOSC, un adversaire direct dans la course à la Ligue des champions. Mais Habib Beye a également vu Mason Greenwood, son meilleur joueur, sortir sur blessure…

L’Olympique de Marseille a peut-être perdu bien plus que trois points face au LOSC (1-2) ce dimanche au Vélodrome. Mason Greenwood a dû quitter le terrain la 18e minute après un choc avec le latéral lillois Calvin Verdonk. Après la rencontre, Habib Beye a donné des nouvelles de son attaquant.

OM - Habib Beye : La séquence «dangereuse et violente» qui ne passe pas https://t.co/MQPHIi0uGy — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

« Il peut y avoir une lésion musculaire » « Il va passer des examens demain (lundi), parce qu’il y a eu un choc très violent. Même si cela ressemble à une béquille, dans ce type de choc, il peut y avoir une lésion musculaire, a craint l’entraîneur de l’OM, rapporté par Le Phocéen. Il a une très grosse douleur. Quand on revoit la faute, même si elle n’annule pas une occasion de but, c’est la violence de l’impact qui m’interpelle, notamment le double impact. Il est déjà touché, puis Haraldsson arrive. Mason est de dos, il ne le voit pas arriver. Moi, je remets dans le contexte la violence de l’acte. À un moment donné, cela doit être sanctionné. Si ce n’est qu’un carton jaune, on peut voir ce type de situation se reproduire partout sur le terrain. Ils ont jugé autrement. Mais ce qui est sûr, c’est qu’on a un joueur blessé, et cela a modifié notre match, compte tenu de son importance dans notre animation offensive. »