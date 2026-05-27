Bruno Genesio à l'OM : Vincent Moscato sait déjà que ça va mal se passer, «ils le prendront pour une serpillère»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que son départ du LOSC est désormais acté, Bruno Genesio semble être la piste la plus chaude afin de devenir le prochain entraîneur de l’OM, la tendance n’étant pas à un maintien d’Habib Beye. Toutefois, Vincent Moscato a des doutes, estimant qu’il n’est pas l’homme de la situation et qu’il n’arrivera pas à se faire respecter à Marseille.

Libre à la fin de son contrat avec le LOSC, Bruno Genesio a l’embarras du choix pour son avenir. Ces derniers jours, son nom revient avec insistance du côté de l’OM, où il remplacerait Habib Beye, mais le Paris FC et l’AS Monaco l’ont également contacté, en cas de départ d’Antoine Kombouaré et de Sébastien Pocognoli, d’après les informations de RMC Sport.

« Il est Lyonnais et en plus il ne va pas se faire respecter » Selon Vincent Moscato, l’OM ne serait pas en tout cas pas la destination idéale pour Bruno Genesio. Dans le Super Moscato Show sur RMC, il a exprimé ses doutes concernant une potentielle arrivée de l’ancien entraîneur de l’OL à Marseille : « Tu crois qu’il est gaillard pour aller à l’OM ? Moi, je n’en suis pas sûr. Là, il faut Terminator pour aller à l’OM. Tu crois qu’il va se faire respecter Genesio à l’OM ? Déjà, il est Lyonnais et en plus il ne va pas se faire respecter. Ils ne respecteront qu’un dur à cuire, un étranger, c’est pour ça que tu ne peux pas avoir un entraîneur français. À part Galtier, tu ne peux avoir personne, je te le dis. Ils le prendront pour une serpillière et si en plus il n’a pas de résultat, ce serait une horreur. Pour moi, Genesio, ce n’est pas l’homme de la situation à l’OM. C’est mon avis. »