OM : Medhi Benatia contre un supporter, le règlement de comptes sur les réseaux !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A Marseille, on se trouve dans des montagnes russes perpétuelles depuis le début de saison. Entre espoir et déconvenues, les émotions sont fortes dans les deux sens du terme. Nouveau coup d’arrêt à l’OM pendant cette 27ème journée de Ligue 1, incitant un supporter de l’Olympique de Marseille de s’en prendre à Medhi Benatia sur les réseaux sociaux.

Au printemps 2024, les supporters de l’OM vivaient une épopée européenne. Non pas en Ligue des champions, mais en C3. Demi-finaliste de Ligue Europa, l’équipe du regretté Jean-Louis Gasset tombait contre l’Atalanta qui allait mettre un terme à l’invincibilité du Bayer Leverkusen sur la saison avec un score net de 3 buts à 0 grâce à un triplé d’Ademola Lookman. Ce qui concluait la première saison de Medhi Benatia dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille en tant que conseiller sportif de l’ex-président Pablo Longoria.

2 ans après ce fameux match, ton OM ressemble encore plus à rien que lors du match que tu décris mais cette fois c'est pas à l'extérieur ni même en Europa League, c'est au Vélodrome et en Ligue 1, joli travail @MedhiBenatia pic.twitter.com/bdN9bncmh9 — Samy (@_SamyBou) March 22, 2026

«Tu perds à Bergame en demi-finales d’Europa League, tu ne gagnes pas un duel, tu ne fais pas une faute. Tu ressembles à rien» Au micro de beIN SPORTS au moment d’entamer son deuxième exercice à Marseille, Medhi Benatia s’était montré relativement critique envers le groupe et surtout la mentalité qui avait été affichée par les joueurs contre l’Atalanta ainsi que tout le long de la saison. « L’équipe de l’année dernière ne représentait pas du tout ce club, ni sa ville. Tu perds à Bergame en demi-finales d’Europa League, tu ne gagnes pas un duel, tu ne fais pas une faute. Tu ressembles à rien. On va où là ? ».