Mercato - OM : La discussion avec Zidane qui avait permis de boucler un deal !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane n'a jamais porté les couleurs de l'OM, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur, mais il semblerait que le (probable) futur sélectionneur de l'équipe de France ait néanmoins permis de réaliser quelques cours sur le marché des transferts. Ce fut notamment le cas en 2001, lorsque l'OM avait attiré en prêt un joueur du Real Madrid sous les conseils de Zidane.

Les faits remontent à l'année 2001, alors que Zinedine Zidane venait toujours juste de quitter la Juventus Turin pour s'engager avec le Real Madrid. Arrivé en Espagne, le numéro 10 emblématique de l'équipe de France aurait alors indirectement permis à l'OM de boucler un nouveau renfort au milieu de terrain. Alberto Rivera, milieu de terrain issu du centre de formation du Real Madrid, cherchait un point de chute en prêt, et Zidane lui avait suggéré de débarquer à l'OM comme l'avait révélé Rivera dans le podcast Casa Football.

Mercato - OM : Greenwood n’est «pas heureux», il a déjà choisi sa prochaine destination https://t.co/0dIW97LHVH — le10sport (@le10sport) March 22, 2026

Zidane lui a conseillé l'OM « J’étais au Real Madrid. Je jouais peu. Je suis issu de la cantera du Real Madrid, j’avais peu d’opportunités en équipe première. Et lors de ce mercato d’hiver, cette option se présente à moi. En discutant avec Zinédine Zidane, il me dit que c’est un bon club et une bonne ville pour moi. Alors je n’ai plus réfléchi. J’ai compris qu’il avait également parlé de moi en bien du côté de Marseille et ensuite tout s’est fait très rapidement », indique Alberto Rivera, qui aura donc évolué durant une saison en prêt (2001-2002) du côté de l'OM avant de retourner au Real Madrid.