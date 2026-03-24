L'OM sait comment remplacer Mason Greenwood, c'est inattendu !

Bien que sa blessure soit finalement moins grave que prévue, Mason Greenwood sera toutefois absent pour le choc contre l'AS Monaco après avoir écopé d'un carton jaune. Suspendu, l'ailier anglais va donc faire défaut à l'OM pour un match capital. Mais Habib Beye a déjà réfléchi à la meilleure façon de compenser son absence.
Sorti sur blessure face au LOSC dès la 18e minute de jeu, Mason Greenwood a fait passer un fin de panique dans les travées du Stade Vélodrome. Finalement, plus de peur que de mal pour l'OM qui a publié un communiqué médical dans lequel il est écrit que « Mason Greenwood souffre d’une béquille au quadriceps gauche. Son évolution sera suivie quotidiennement. » Néanmoins, bien qu'il puisse bénéficier de la trêve internationale pour récupérer, Greenwood sera absent contre l'AS Monaco pour le choc le 28e journée de Ligue le 5 avril prochain. Et pour cause, l'ailier anglais a écopé d'un carton jaune face à Lille qui le suspend automatiquement pour le match suivant.
Beye déplore la suspension de Greenwood
D'ailleurs, en conférence de presse, Habib Beye n'avait pas manqué d'afficher son agacement après le carton jaune reçu par son numéro 10 : « On avait trois défenseurs sous le coup d'une suspension, Mason aussi était à quatre cartons jaunes. Je l'avais prévenu sur les provocations des adversaires, mais quand je vois l'image je me demande comment il peut ne pas réagir. Il a une réaction d'orgueil et de crainte finalement sur la charge qu'il vient de subir. Dans l'analyse de la situation globale, sanctionner de façon égale Mason, Verdonk et Haraldsson, c'est étrange ».
Un duo Gouiri-Aubameyang pour le remplacer ?
Quoi qu'il en soit, l'OM devra faire sans son meilleur joueur pour aller défier l'AS Monaco à Louis II, et selon les informations de L'EQUIPE, Habib Beye a déjà sérieusement planché sur la façon de compenser l'absence de Mason Greenwood. La solution la plus évidente serait de le remplacer poste pour poste par Ethan Nwaneri ou Hamed Junior Traoré, deux joueurs qui possèdent un profil similaire à celui de l'Anglais, mais ce sont surtout deux joueurs qui sont en méforme et qui manquent de repères et de rythme. Par conséquent, l'entraîneur de l'OM devrait en profiter pour changer de système et aligner un duo d'attaque composé de Pierre-Emerick Aubameyang et Amine Gouiri. Une idée à laquelle Habib Beye avait déjà songé et que l'absence de Mason Greenwood va lui permettre de tenter.