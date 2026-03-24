L'OM sait comment remplacer Mason Greenwood, c'est inattendu !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que sa blessure soit finalement moins grave que prévue, Mason Greenwood sera toutefois absent pour le choc contre l'AS Monaco après avoir écopé d'un carton jaune. Suspendu, l'ailier anglais va donc faire défaut à l'OM pour un match capital. Mais Habib Beye a déjà réfléchi à la meilleure façon de compenser son absence.

Sorti sur blessure face au LOSC dès la 18e minute de jeu, Mason Greenwood a fait passer un fin de panique dans les travées du Stade Vélodrome. Finalement, plus de peur que de mal pour l'OM qui a publié un communiqué médical dans lequel il est écrit que « Mason Greenwood souffre d’une béquille au quadriceps gauche. Son évolution sera suivie quotidiennement. » Néanmoins, bien qu'il puisse bénéficier de la trêve internationale pour récupérer, Greenwood sera absent contre l'AS Monaco pour le choc le 28e journée de Ligue le 5 avril prochain. Et pour cause, l'ailier anglais a écopé d'un carton jaune face à Lille qui le suspend automatiquement pour le match suivant.

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L'attaquant marseillais ne souffre que d’une 𝗯𝗲́𝗾𝘂𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘂 𝗾𝘂𝗮𝗱𝗿𝗶𝗰𝗲𝗽𝘀 𝗴𝗮𝘂𝗰𝗵𝗲. 🤕



Il était sorti sur blessure après seulement 18 minutes de jeu après… pic.twitter.com/Ti5uuA3KKf — Actu Foot (@ActuFoot_) March 23, 2026

Beye déplore la suspension de Greenwood D'ailleurs, en conférence de presse, Habib Beye n'avait pas manqué d'afficher son agacement après le carton jaune reçu par son numéro 10 : « On avait trois défenseurs sous le coup d'une suspension, Mason aussi était à quatre cartons jaunes. Je l'avais prévenu sur les provocations des adversaires, mais quand je vois l'image je me demande comment il peut ne pas réagir. Il a une réaction d'orgueil et de crainte finalement sur la charge qu'il vient de subir. Dans l'analyse de la situation globale, sanctionner de façon égale Mason, Verdonk et Haraldsson, c'est étrange ».