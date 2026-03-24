«Le meilleur joueur avec Greenwood» : Le sacré coup réalisé par l'OM sur le mercato !

Souvent très actif lors des périodes de mercato, l’OM a peut-être réalisé un joli coup dernièrement. C’est en tout cas ce que pense un consultant, qui estime qu’une recrue arrivée récemment est une des rares satisfactions actuellement à Marseille, dont il est, avec Mason Greenwood, un des meilleurs joueurs.
En fin de contrat avec le Feyenoord Rotterdam et alors que l’on s’attendait plutôt le voir arriver l’été prochain, Quinten Timber a finalement été recruté dès l’hiver dernier par l’OM. Marseille a dépensé un montant estimé à 4,5M€ afin de racheter les six derniers mois de contrat de l’international néerlandais (8 sélections), qui s’est rapidement imposé comme un titulaire dans le milieu de terrain olympien.
« C’est de loin le meilleur joueur de l’OM avec Greenwood »
« Je trouve que Timber est malgré tout un bon joueur. Je pense qu’il est capable d’apporter quelque chose. C’est de loin le meilleur joueur de l’OM avec Greenwood. C’est une satisfaction », a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC, au lendemain de la défaite de l’OM face au LOSC (1-2), pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. « Paixao, je le trouve maladroit, mais il est généreux, il a du volume. Il y a malgré tout des points sur lesquels travailler, s’appuyer et montrer autre chose que ce que tu montres face à Auxerre et Lille. »
« C’est un très gros coup réalisé par le club »
En conférence de presse vendredi dernier avant la réception de Lille, Habib Beye avait encensé Quinten Timber et validé son recrutement par l’OM, bien qu’il n’était pas là au moment de son arrivée : « C’est un joueur très complet. Il peut jouer devant la défense, dans un milieu à deux ou à trois, et il est capable de résister à la pression. Il a des qualités athlétiques importantes, il sort bien le ballon et il a une bonne relation avec les autres joueurs. C’est un très gros coup réalisé par le club. Maintenant, il doit progresser dans ses positions offensives. Il a tendance à venir trop souvent au ballon, alors qu’il pourrait parfois se positionner derrière la pression pour apporter plus de danger, notamment dans la dernière passe et la projection vers le but. »