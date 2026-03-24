«Le meilleur joueur avec Greenwood» : Le sacré coup réalisé par l'OM sur le mercato !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Souvent très actif lors des périodes de mercato, l’OM a peut-être réalisé un joli coup dernièrement. C’est en tout cas ce que pense un consultant, qui estime qu’une recrue arrivée récemment est une des rares satisfactions actuellement à Marseille, dont il est, avec Mason Greenwood, un des meilleurs joueurs.

En fin de contrat avec le Feyenoord Rotterdam et alors que l’on s’attendait plutôt le voir arriver l’été prochain, Quinten Timber a finalement été recruté dès l’hiver dernier par l’OM. Marseille a dépensé un montant estimé à 4,5M€ afin de racheter les six derniers mois de contrat de l’international néerlandais (8 sélections), qui s’est rapidement imposé comme un titulaire dans le milieu de terrain olympien.

Mercato - OM : Habib Beye viré en fin de saison ? Un célèbre consultant ne l’exclut pas ! https://t.co/LzVTjUwPZE — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

« C’est de loin le meilleur joueur de l’OM avec Greenwood » « Je trouve que Timber est malgré tout un bon joueur. Je pense qu’il est capable d’apporter quelque chose. C’est de loin le meilleur joueur de l’OM avec Greenwood. C’est une satisfaction », a déclaré Christophe Dugarry dans Rothen s’enflamme sur RMC, au lendemain de la défaite de l’OM face au LOSC (1-2), pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. « Paixao, je le trouve maladroit, mais il est généreux, il a du volume. Il y a malgré tout des points sur lesquels travailler, s’appuyer et montrer autre chose que ce que tu montres face à Auxerre et Lille. »