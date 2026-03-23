Mercato - OM : Habib Beye viré en fin de saison ? Un célèbre consultant ne l’exclut pas !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’Olympique de Marseille a échoué en Coupe de France dès le stade des quarts de finale. Pour rappel, c’était le grand objectif de cette fin de saison après l’élimination prématurée en Ligue des champions. A présent, toutes les forces sont jetées dans la bataille à la C1 pour la prochaine campagne. Mais si elle venait à ne pas être au rendez-vous, Habib Beye pourrait être le premier fusible à sauter.

L’OM avait pourtant réussi à boucler une saison complète avec Roberto De Zerbi à la tête de son effectif. Et alors que l’Italien se trouvait à la moitié de sa deuxième année à Marseille, son départ d’un « commun accord » était annoncé à la mi-février. Pour le remplacer, le comité directeur de l’Olympique de Marseille et plus précisément Medhi Benatia, puisque le10sport.com vous a dévoilé que l’ex-président Pablo Longoria militait pour le retour d’Igor Tudor, mettait en place Habib Beye.

"Si l'OM ne termine pas sur le podium, il faudra se poser des questions sur..."

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«Je ne vois aucun corps dans cette équipe de Marseille, aucune cohérence» Néanmoins, la mission qualification en Ligue des champions est compliquée à l’instant T pour l’entraîneur de l’OM qui reste sur une défaite au Vélodrome contre le LOSC dimanche après trois victoires de suite en Ligue 1. De quoi remettre en cause sa continuité à Marseille au terme de la saison ? « Une erreur de casting de l’OM ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c’est que comme je l’ai déjà dit, j’étais très étonné que ce soit lui qui récupère l’OM après son échec à Rennes (…) Je ne vois aucun corps dans cette équipe de Marseille, aucune cohérence. Défensivement, c’est toujours aussi fébrile », a reconnu Pierre Ménès ce lundi.