Mercato - OM : Habib Beye viré en fin de saison ? Un célèbre consultant ne l’exclut pas !

L’Olympique de Marseille a échoué en Coupe de France dès le stade des quarts de finale. Pour rappel, c’était le grand objectif de cette fin de saison après l’élimination prématurée en Ligue des champions. A présent, toutes les forces sont jetées dans la bataille à la C1 pour la prochaine campagne. Mais si elle venait à ne pas être au rendez-vous, Habib Beye pourrait être le premier fusible à sauter.
L’OM avait pourtant réussi à boucler une saison complète avec Roberto De Zerbi à la tête de son effectif. Et alors que l’Italien se trouvait à la moitié de sa deuxième année à Marseille, son départ d’un « commun accord » était annoncé à la mi-février. Pour le remplacer, le comité directeur de l’Olympique de Marseille et plus précisément Medhi Benatia, puisque le10sport.com vous a dévoilé que l’ex-président Pablo Longoria militait pour le retour d’Igor Tudor, mettait en place Habib Beye.
«Je ne vois aucun corps dans cette équipe de Marseille, aucune cohérence»
Néanmoins, la mission qualification en Ligue des champions est compliquée à l’instant T pour l’entraîneur de l’OM qui reste sur une défaite au Vélodrome contre le LOSC dimanche après trois victoires de suite en Ligue 1. De quoi remettre en cause sa continuité à Marseille au terme de la saison ? « Une erreur de casting de l’OM ? Je ne sais pas. Tout ce que je peux dire, c’est que comme je l’ai déjà dit, j’étais très étonné que ce soit lui qui récupère l’OM après son échec à Rennes (…) Je ne vois aucun corps dans cette équipe de Marseille, aucune cohérence. Défensivement, c’est toujours aussi fébrile », a reconnu Pierre Ménès ce lundi.
«Si l’OM n’est pas en Ligue des Champions à la fin de la saison, ce qui aujourd’hui est une vraie possibilité, il faudra se poser des questions sur Habib Beye»
Par le biais de sa chaîne Pierrot Le Foot, l’ancien consultant de Canal+ n’a pas manqué de souligner la responsabilité du patron de la section football de l’OM : Medhi Benatia. Habib Beye ne devrait pas être le seul à trinquer si l’Olympique de Marseille venait à échouer dans la course à la Ligue des champions. « Il est évident que si l’OM n’est pas en Ligue des Champions à la fin de la saison, ce qui aujourd’hui est une vraie possibilité, il faudra se poser des questions sur Habib Beye mais aussi sur le formidable Medhi Benatia qui donne des cours à tout le monde, mais qui finalement ne fait pas grand-chose de bien extraordinaire ».