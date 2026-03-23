Mercato - PSG : Un grand club étranger «prêt à tout» pour recruter Luis Enrique ? Ce journaliste balance l'info !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui, Luis Enrique est donc l'entraîneur du PSG. Alors que l'Espagnol est lié jusqu'en 2027 avec le club de la capitale, il a dernièrement été question d'une possible prolongation jusqu'en 2030. Mais voilà que l'avenir de Luis Enrique pourrait également s'écrire loin de Paris. En effet, un club étranger souhaiterait vraiment se l'offrir...

Alors que la saison n'est pas encore terminée, voilà que certains clubs préparent dès à présent la prochaine. Le PSG n'y échappe pas. En effet, le club de la capitale avancerait dès maintenant sur son mercato estival et on a pu voir quelques rumeurs apparaitre. Mais Luis Enrique sera-t-il toujours l'entraîneur du PSG la saison prochaine ? Contractuellement, l'Espagnol est lié jusqu'en 2027 avec le club de la capitale. Une relation à laquelle on voudrait mettre fin pour... Manchester United.

Mercato - PSG : «Il est intouchable», le transfert «parfait» tombe déjà à l’eau ? https://t.co/k1OwXU2Bg8 — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Luis Enrique plait... à Manchester United ? Après s'être séparé de Ruben Amorim, Manchester United a nommé Michael Carrick sur le banc. Mais cela n'est qu'un intérim chez les Red Devils, où l'entraîneur de la saison prochaine est déjà recherché. C'est ainsi que le profil de Luis Enrique serait vivement apprécié. Dans des propos rapportés par TeamTalk, Miguel Delaney, journaliste pour The Independent, a alors fait savoir à propos : « Selon des sources proches de Manchester United, le nom de Luis Enrique est de plus en plus souvent évoqué, le club étant apparemment prêt à tout mettre en œuvre pour le recruter ».