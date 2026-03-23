Mercato - PSG : Il annonce trois profils qui pourraient plaire à Luis Enrique

Pierrick Levallet

Le mercato s’annonce plutôt mouvementé pour le PSG cet été. Le club de la capitale devrait chercher à renforcer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont donc déjà été évoqués. Et trois profils supplémentaires susceptibles de plaire au coach espagnol ont été soulignés sur le marché des transferts.

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Ennuyé par des pépins physiques cette saison, le club de la capitale voudrait offrir un peu plus de profondeur à Luis Enrique dans son effectif pour l’exercice prochain. La direction parisienne serait donc en train de se pencher sur son recrutement. Et trois noms susceptibles de plaire à Luis Enrique ont été évoqués.

Mercato - PSG : «Il est intouchable», le transfert «parfait» tombe déjà à l’eau ? https://t.co/k1OwXU2Bg8 — le10sport (@le10sport) March 23, 2026

Pierre Ménès annonce trois joueurs Luis Enrique-compatible pour le PSG « Bernardo Silva au PSG ? En valeur absolue, j’ai envie de dire pourquoi pas. Après, le raisonnement de Luis Enrique n’est pas forcément celui de tout le monde. Pour le coup, Bernardo Silva semble totalement Luis Enrique-compatible, mais il y en a des joueurs comme ça, il y en a plein : Julian Alvarez, Andrey Santos... Des joueurs capables de jouer à plusieurs postes, polyvalents, et dont le jeu est plus basé sur la technique que sur le physique. Mais Bernardo Silva, depuis le temps qu’on en parle au PSG et que ça ne s’est pas fait, ça se fera jamais à mon avis » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.