Mercato - PSG : Il annonce trois profils qui pourraient plaire à Luis Enrique

Le mercato s’annonce plutôt mouvementé pour le PSG cet été. Le club de la capitale devrait chercher à renforcer l’effectif de Luis Enrique pour la saison prochaine. Plusieurs noms ont donc déjà été évoqués. Et trois profils supplémentaires susceptibles de plaire au coach espagnol ont été soulignés sur le marché des transferts.
Le PSG devrait vivre un mercato plutôt mouvementé cet été. Ennuyé par des pépins physiques cette saison, le club de la capitale voudrait offrir un peu plus de profondeur à Luis Enrique dans son effectif pour l’exercice prochain. La direction parisienne serait donc en train de se pencher sur son recrutement. Et trois noms susceptibles de plaire à Luis Enrique ont été évoqués.
Pierre Ménès annonce trois joueurs Luis Enrique-compatible pour le PSG
« Bernardo Silva au PSG ? En valeur absolue, j’ai envie de dire pourquoi pas. Après, le raisonnement de Luis Enrique n’est pas forcément celui de tout le monde. Pour le coup, Bernardo Silva semble totalement Luis Enrique-compatible, mais il y en a des joueurs comme ça, il y en a plein : Julian Alvarez, Andrey Santos... Des joueurs capables de jouer à plusieurs postes, polyvalents, et dont le jeu est plus basé sur la technique que sur le physique. Mais Bernardo Silva, depuis le temps qu’on en parle au PSG et que ça ne s’est pas fait, ça se fera jamais à mon avis » a expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.
Un triple transfert trop onéreux pour le PSG ?
Reste maintenant à voir si le PSG sera prêt à sortir le chéquier pour recruter ces trois joueurs. Si Bernardo Silva devrait partir libre de Manchester City à l’issue de la saison, le prix de Julian Alvarez (Atlético de Madrid) devrait en revanche tourner aux alentours de 100M€. Andrey Santos, lui, est estimé à 45M€ sur Transfermarkt. Mais on imagine bien Chelsea se montrer plus gourmand pour le milieu de terrain brésilien. Affaire à suivre...