Mercato : Un entraîneur étranger offert à l'OM par l'ancien agent de Cristiano Ronaldo

En pleine recherche d’un entraîneur afin de remplacer Habib Beye, l’OM se serait vu offrir la possibilité de s’attacher les services d’un technicien étranger en la personne de Sergio Conceiçao. Alors qu’il s’apprête à quitter Al-Ittihad, le Portugais aurait été proposé par son agent, Jorge Mendes, lui qui a également représenté Cristiano Ronaldo pendant plusieurs années.
Maintenant que son départ du LOSC est officiel, Bruno Genesio semble être le favori afin de devenir le prochain entraîneur de l’OM, où les noms de Christophe Galtier et Adi Hütter ont aussi été évoqués. Le premier nommé a également été contacté par le Paris FC et l’AS Monaco. Si Marseille semble plutôt rechercher un entraîneur français, ou en tout cas qui connait bien la Ligue 1, un technicien étranger lui aurait été proposé.
Sergio Conceiçao a été proposé à l’OM
En effet, d’après les informations de Foot Mercato, l’OM se serait vu offrir la possibilité de s’attacher les services de Sergio Conceiçao. Arrivé au mois d’octobre dernier, il est sur le point de quitter Al-Ittihad d’un commun accord avec le club et son agent, Jorge Mendes, aurait déjà contacté plusieurs clubs, dont Marseille. A l’été 2024, moment de l’arrivée de Roberto De Zerbi, Sergio Conceiçao avait déjà été proche de rejoindre la citée phocéenne.
« Il regrette de ne pas être venu il y a deux ans »
Le technicien portugais venait de quitter le FC Porto, avant de s’engager avec l’AC Milan en décembre de la même année, où il n’est resté que six mois. Un choix qu’il regrette, selon Mathieu Grégoire. « J'aime bien Sergio Conceiçao. Il peut être volcanique, mais quand on est resté sept ans à Porto... c'est un gros club sur le plan de la pression. C'est un mec très intéressé par l'OM. Il regrette de ne pas être venu il y a deux ans et d'avoir mis trop de temps à digérer ce départ de Porto. Il y a une part de regret chez lui », confiait récemment le journaliste de L’Équipe au micro de Football Club de Marseille. Un entraîneur déjà passé par la Ligue 1, puisque Sergio Conceiçao a officié sur le banc du FC Nantes lors de l'exercice 2016-2017.