Mercato : Un entraîneur étranger offert à l'OM par l'ancien agent de Cristiano Ronaldo

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En pleine recherche d’un entraîneur afin de remplacer Habib Beye, l’OM se serait vu offrir la possibilité de s’attacher les services d’un technicien étranger en la personne de Sergio Conceiçao. Alors qu’il s’apprête à quitter Al-Ittihad, le Portugais aurait été proposé par son agent, Jorge Mendes, lui qui a également représenté Cristiano Ronaldo pendant plusieurs années.

Maintenant que son départ du LOSC est officiel, Bruno Genesio semble être le favori afin de devenir le prochain entraîneur de l’OM, où les noms de Christophe Galtier et Adi Hütter ont aussi été évoqués. Le premier nommé a également été contacté par le Paris FC et l’AS Monaco. Si Marseille semble plutôt rechercher un entraîneur français, ou en tout cas qui connait bien la Ligue 1, un technicien étranger lui aurait été proposé.

Sergio Conceiçao a été proposé à l’OM En effet, d’après les informations de Foot Mercato, l’OM se serait vu offrir la possibilité de s’attacher les services de Sergio Conceiçao. Arrivé au mois d’octobre dernier, il est sur le point de quitter Al-Ittihad d’un commun accord avec le club et son agent, Jorge Mendes, aurait déjà contacté plusieurs clubs, dont Marseille. A l’été 2024, moment de l’arrivée de Roberto De Zerbi, Sergio Conceiçao avait déjà été proche de rejoindre la citée phocéenne.