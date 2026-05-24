Un entraîneur regrette de ne pas avoir signé à l'OM : Il va avoir une seconde chance ?

Avant de choisir Roberto De Zerbi durant l'été 2024, l'OM avait envisagé plusieurs pistes différentes. Le nom de Sergio Conceiçao avait notamment circulé avec insistance, au point qu'il regretterait même de ne pas avoir signé à Marseille. Et cela tombe bien puisqu'il serait désormais proche de se retrouver libre.
Selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari, Sergio Conceiçao devrait prochainement être viré par Al-Ittihad. « La direction d'Al-Ittihad serait encline à mettre fin à sa collaboration avec Sergio Conceição avant la saison prochaine », écrit-il sur X. Une information qui ne devrait pas passer inaperçue à l'OM où le technicien portugais aurait pu signer en 2024 avant Roberto De Zerbi. D'ailleurs, le journaliste de L'EQUIPE Mathieu Grégoire révélait il y a quelques jours que Sergio Conceiçao regrettait son choix. C'est donc peut-être une seconde chance qui s'offre à lui puisque l'OM cherche le successeur d'Habib Beye.
Seconde chance pour Conceiçao à l'OM ?
« J'aime bien Sérgio Conceição. Il peut être volcanique, mais quand on est resté 7 ans à Porto... c'est un gros club sur le plan de la pression. C'est un mec très intéressé par l'OM. Il regrette de ne pas être venu il y a 2 ans et d'avoir mis trop de temps à digérer ce départ de Porto. Il y a une part de regret chez lui », confiait-il il y a quelques jours au micro de Football Club de Marseille avant d'évoquer les autres pistes à l'OM.
«Il regrette de ne pas être venu il y a 2 ans»
« Eric Roy je ne pense pas, parce qu'il faut voir aussi avec Brest, je le verrai bien à Nice si Puel ne reste pas. Julien Stéphan, je ne suis pas trop fan. Mais pour moi, le meilleur profil ce serait Sérgio Conceição. Il connait la Ligue 1, il a fait une bonne saison avec Nantes. Il maitrisera le français assez vite. Il a un caractère qui est bien affirmé sans être un fou complet. Et c'est un bon tacticien », ajoutait Mathieu Grégoire.