Un entraîneur regrette de ne pas avoir signé à l'OM : Il va avoir une seconde chance ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Avant de choisir Roberto De Zerbi durant l'été 2024, l'OM avait envisagé plusieurs pistes différentes. Le nom de Sergio Conceiçao avait notamment circulé avec insistance, au point qu'il regretterait même de ne pas avoir signé à Marseille. Et cela tombe bien puisqu'il serait désormais proche de se retrouver libre.

Selon les informations du journaliste italien Gianluigi Longari, Sergio Conceiçao devrait prochainement être viré par Al-Ittihad. « La direction d'Al-Ittihad serait encline à mettre fin à sa collaboration avec Sergio Conceição avant la saison prochaine », écrit-il sur X. Une information qui ne devrait pas passer inaperçue à l'OM où le technicien portugais aurait pu signer en 2024 avant Roberto De Zerbi. D'ailleurs, le journaliste de L'EQUIPE Mathieu Grégoire révélait il y a quelques jours que Sergio Conceiçao regrettait son choix. C'est donc peut-être une seconde chance qui s'offre à lui puisque l'OM cherche le successeur d'Habib Beye.

Seconde chance pour Conceiçao à l'OM ? « J'aime bien Sérgio Conceição. Il peut être volcanique, mais quand on est resté 7 ans à Porto... c'est un gros club sur le plan de la pression. C'est un mec très intéressé par l'OM. Il regrette de ne pas être venu il y a 2 ans et d'avoir mis trop de temps à digérer ce départ de Porto. Il y a une part de regret chez lui », confiait-il il y a quelques jours au micro de Football Club de Marseille avant d'évoquer les autres pistes à l'OM.