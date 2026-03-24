Daniel Riolo a trouvé le vrai problème de l’OM (et c’est très inquiétant)

Dimanche contre le LOSC, l'OM a laissé filer de précieux points dans la course au podium ce qui rend la situation inquiétante. Et Daniel Riolo a d'ailleurs identifié le principal problème du club phocéen.
Après un mois de janvier catastrophique, l'OM avait décidé de se séparer de Roberto De Zerbi, remplacé par Habib Beye. Mais la révolution tarde à se faire sentir, d'ailleurs, le club phocéen s'est incliné dimanche face au LOSC et voit sa place sur le podium de la Ligue 1 être particulièrement menacée par l'OL, l'AS Monaco ou encore Lille. Par conséquent, la fin de la saison s'annonce très chaude à Marseille qui pourrait rater son grand objectif à savoir se qualifier directement pour la Ligue des champions. Un tel échec serait une catastrophe. Et pour Daniel Riolo, qui a analysé la défaite contre les Lillois, les principaux responsables sont les joueurs.
Riolo annonce le problème de l'OM
« Si ce Lille-là, qui n'est pas formidable, va gagner à Marseille parce que Giroud offre son expérience et son talent pour aller mettre un but spécial Giroud au terme d'un match que j'ai trouvé très moyen, cela nous met face au niveau des Marseillais qui a été médiocre. La prestation de l'OM est incompréhensible », lâche-t-il eu micro de l’After Foot avant de poursuivre.
«Les joueurs sont le problème depuis le début»
« Ce que proposent les Marseillais dans l'attitude, dans l'investissement... C'est terminé les deux matchs par semaine, on a changé de coach et il y a 0 effet. On peut me dire qu'il y avait un problème avec De Zerbi parce qu'il ne faisait pas assez courir, que Beye fait des mauvais choix mais les joueurs sont le problème depuis le début. À tout point de vue, il ne se passe rien dans cette équipe de l'OM », ajoute Danie Riolo.