Daniel Riolo a trouvé le vrai problème de l’OM (et c’est très inquiétant)

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche contre le LOSC, l'OM a laissé filer de précieux points dans la course au podium ce qui rend la situation inquiétante. Et Daniel Riolo a d'ailleurs identifié le principal problème du club phocéen.

Après un mois de janvier catastrophique, l'OM avait décidé de se séparer de Roberto De Zerbi, remplacé par Habib Beye. Mais la révolution tarde à se faire sentir, d'ailleurs, le club phocéen s'est incliné dimanche face au LOSC et voit sa place sur le podium de la Ligue 1 être particulièrement menacée par l'OL, l'AS Monaco ou encore Lille. Par conséquent, la fin de la saison s'annonce très chaude à Marseille qui pourrait rater son grand objectif à savoir se qualifier directement pour la Ligue des champions. Un tel échec serait une catastrophe. Et pour Daniel Riolo, qui a analysé la défaite contre les Lillois, les principaux responsables sont les joueurs.

🚨 Habib Beye sur le but lillois :



« On a subi davantage après l’entrée de Giroud. C’est dommage, on a eu un grand temps fort en début de seconde période et ils ont marqué contre le cours du jeu. »#TeamOM #OMLOSC pic.twitter.com/9l9KIe65LX — La Minute OM (@LaMinuteOM_) March 22, 2026

Riolo annonce le problème de l'OM « Si ce Lille-là, qui n'est pas formidable, va gagner à Marseille parce que Giroud offre son expérience et son talent pour aller mettre un but spécial Giroud au terme d'un match que j'ai trouvé très moyen, cela nous met face au niveau des Marseillais qui a été médiocre. La prestation de l'OM est incompréhensible », lâche-t-il eu micro de l’After Foot avant de poursuivre.